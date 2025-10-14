Crash in Niederlahnstein Fünf Jahre nach Zugunglück: Weiterhin Diesel im Boden 14.10.2025, 12:00 Uhr

i Die kontaminierte Hauptfläche am Bahnhof Niederlahnstein beträgt 2400 Quadratmeter. Insbesondere unter den Oberleitungsmasten und zwischen den Gleisen gibt es noch Restmengen des Dieselöls. Im Untergrund könnten noch 20.000 bis 30.000 Liter schlummern. Tobias Lui

Weil ein mit Dieselöl beladener Güterzug zu schnell unterwegs war, entgleisten im August 2020 im Bahnhof Niederlahnstein 18 Kesselwagen. Eine Umweltkatastrophe sondergleichen. Fünf Jahre später fragt die CDU, wie viel Diesel noch im Boden ist.

Es war ein Unfall, der katastrophale Folgen für die Umwelt hatte: Vor fünf Jahren erschütterte ein Zugunglück Lahnstein. Am 30. August 2020 entgleiste am Niederlahnsteiner Bahnhof ein Gefahrgutzug mit 18 Kesselwagen voller Diesel. Insgesamt 180.000 Liter Dieselkraftstoff liefen aus und gelangten ins Erdreich.







Artikel teilen

Artikel teilen