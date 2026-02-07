In Katzenelnbogen gibt es viel Historisches zu entdecken. Jemand, der darüber gut bescheid weiß, ist Gerhard Zorn. Er führte nun als Nachtwächter eine interessierte Gruppe im Rahmen des Generationentalks durch die Stadt.

Zum ersten Generationentalk in diesem Jahr, zu welchem immer am letzten Montag im Monat von den Verantwortlichen vom Haus der Familie Katzenelnbogen eingeladen ist, war Gerhard Zorn zu einer Nachtwächterwanderung eingeladen.

Das Angebot des Vereins Einrichmuseum Katzenelnbogen lautet bei der Reihe: „Mit uns de Flecke entdecke!