Aus der Reihe Generationentalk
Führung mit Nachtwächter lockt nach Katzenelnbogen
Eine interessierte Gruppe ist mit Nachtwächter Gerhard Zorn auf Erkundungstour in Katzenelnbogen. Viele Informationen und ulkige Ausdrücke im Einricher Dialekt konnten sie mit nach Hause nehmen.
Daniela Müller

In Katzenelnbogen gibt es viel Historisches zu entdecken. Jemand, der darüber gut bescheid weiß, ist Gerhard Zorn. Er führte nun als Nachtwächter eine interessierte Gruppe im Rahmen des Generationentalks durch die Stadt.

Zum ersten Generationentalk in diesem Jahr, zu welchem immer am letzten Montag im Monat von den Verantwortlichen vom Haus der Familie Katzenelnbogen eingeladen ist, war Gerhard Zorn zu einer Nachtwächterwanderung eingeladen. Das Angebot des Vereins Einrichmuseum Katzenelnbogen lautet bei der Reihe: „Mit uns de Flecke entdecke!

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

