Rhein-Lahn-Zeitung Führerschein hat kein Verfallsdatum 30.10.2024, 17:00 Uhr

Der Führerschein wird in Deutschland grundsätzlich auf Lebenszeit vergeben; ein Verfallsdatum gibt es nicht. Seit Jahren wird allerdings kontrovers darüber diskutiert, ob es verpflichtende medizinische Checks zur Fahrtüchtigkeit von älteren Autofahrern geben soll. Dagegen spricht die Statistik, wonach ältere Autofahrer – gemessen an der Fahrleistung – nicht häufiger Unfälle verursachen als junge Autofahrer. Dafür spricht allerdings, dass im Alter die geistigen und körperlichen Fähigkeiten zum Teil erheblich nachlassen.

Aus Sicht der Kreisverkehrswacht Limburg-Weilburg ist es richtig, dass es keine feste Altersgrenze zur Frage der Fahrtüchtigkeit gibt. „Gerade ältere Menschen sind sehr wohl und auch über lange Zeit in der Lage, beispielsweise Beeinträchtigungen in der Beweglichkeit oder Reaktionsgeschwindigkeit durch ihre jahrelange Erfahrung und einer damit einhergehenden vorausschauenden Fahrweise zu kompensieren“, so Vorsitzender Bruno Reuscher.

