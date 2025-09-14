Verspätungen, Ausfälle und volle Züge prägen den Bahnverkehr im Mittelrheintal. Vias erklärt nun Hintergründe – von Personalmangel bis Baustellenchaos – und stellt Pläne für mehr Stabilität vor.

Unpünktlich, überfüllt, manchmal fällt er ganz aus: Der Bahnverkehr auf der rechten Rheinseite sorgt regelmäßig für Frust. Auf Einladung der Verbandsgemeinde Loreley informierte nun die Vias – Betreiberin der Rheingaulinie RB10 – über ihre Strategie, den Schienenpersonennahverkehr zu stabilisieren.

Insbesondere Ratsmitglieder seien regelmäßig mit Fragen und Beschwerden der Bürger konfrontiert, begründete VG-Bürgermeister Mike Weiland einleitend den Besuch. Insbesondere zum Jahreswechsel habe es viele Zugausfälle und Verspätungen gegeben. Daher lauteten Weilands konkrete Fragen, wie denn der Stand der Dinge sei und wie es perspektivisch mit der Pünktlichkeit aussehe. „Wir marschieren auf die Buga zu und müssen uns alle Mühe geben, da das Beste zu präsentieren.“

Andreas Pietsch, Geschäftsleiter des SPNV Region Mitte bei der Vias, und Oliver Krafczyk, Geschäftsbereichleiter Betrieb, nutzten die Gelegenheit nicht nur dafür, das Unternehmen vorzustellen, sondern auch, um über die Ursachen, Hintergründe und Pläne zu sprechen.

Vias und die Rheingaulinie: Vias ist ein Privatunternehmen der Rath-Gruppe und betreibt drei Netze im Schienenpersonennahverkehr, darunter die Rheingaulinie (RB10) zwischen Frankfurt und Neuwied. Vias verfügt über 96 Triebfahrzeuge und 730 Mitarbeitende und legt jährlich rund 11,7 Millionen Kilometer zurück. Die Vertragslaufzeit für die Rheingaulinie läuft noch bis Ende 2038.

Hatte die Vias zuletzt zu wenig Personal, „ist es inzwischen aber so, dass wir ab dem vierten Quartal endlich in der Lage sein werden, den Gesamtbedarf an Triebfahrzeugführern (TF) komplett abdecken zu können“. Neue, fertig ausgebildete TF – also Lokführer – konnten gewonnen, Azubis aus eigenen Reihen übernommen werden, dazu einige Rückkehrer, schlüsselte Pietsch den Hub auf. „Der Gamechanger ist, dass wir mit dem Thema ,Leihlokführer’ begonnen haben. Das stockt unser Personal übergangsweise auf, bis wir im Laufe von 2026 den Bedarf selbst abdecken können.“

Zugausfälle und Pünktlichkeit: Ende vergangenen Jahres kam es zu häufigen Zugausfällen, weil die DB InfraGo das verantwortliche Stellwerk immer wieder nicht besetzen konnte. „Das hat sich total verändert. Seit Mai gab es keinen Stellwerksausfall mehr“, räumte Pietsch ein. Anhand einer Grafik verdeutlichte Andreas Pietsch die Zugausfälle. Lag der Wert zu Jahresbeginn im unteren Bereich, „hatten wir im Juni und Juli einen erheblichen Anstieg von Zugausfällen“, aktuell liegt er bei rund 25 Prozent. „Das lag weniger daran, dass wir nicht genug Personal hatten, sondern dass die DB InfragGo bereits massiv mit Bauarbeiten begonnen hat“ – vorbereitende Maßnahmen für die Generalsanierung im kommenden Jahr, wodurch ein Gleis häufig komplett gesperrt war.

„Die Pünktlichkeit der Züge hat sich zuletzt wieder verbessert“, referierte Pietsch weiter. Zuletzt lag die Pünktlichkeit bei circa 80 Prozent, wobei nach RMV-Definition Züge erst als verspätet gelten, wenn sie mehr als sechs Minuten zu spät sind.

Verlässlichkeit von (digitalen) Fahrplänen: Über verschiedene Apps kann sich über den Fahrplan informiert werden, doch die Erfahrung zeigt, dass die Informationen über Verspätungen oder Ausfälle zu verschiedenen Zeitpunkten ausgespielt werden. Pietsch erläuterte dazu, dass alle Verspätungen in ein System der DB InfraGo eingegeben werden, wo diese dann weiterverarbeitet werden. Oliver Krafczyk, Geschäftsbereichsleiter Betrieb bei der Vias, konkretisierte: „Die zuverlässigste App ist derzeit der DBNavigator. Problem bei Apps von Drittanbietern ist, dass diese ein anderes System haben und die Systeme nicht sauber zusammenarbeiten. Daran wird gearbeitet und soll zum Jahreswechsel behoben sein.“

Aktuelle Baumaßnahmen am Mittelrhein: Aktuell werden bereits vorbereitende Maßnahmen für die Generalsanierung Rechter Rhein im zweiten Halbjahr 2026 getroffen. Auch in Zukunft wird es also zu zahlreichen Zugausfällen kommen, die im Wesentlichen mit Schienenersatzverkehr (SEV) aufgefangen werden sollen, prognostizierte Pietsch. Dies betreffe den Zeitraum ab dem 27. September. Zudem werden die Verstärkerzüge zwischen Kaub und Koblenz Hbf aufgrund von eingleisigen Baumaßnahmen ausfallen. Ganz konkret wird in der Zeit zwischen 20. Oktober bis Mitte November zwischen Kaub und Koblenz baubedingt nur ein Zweistundentakt möglich sein. Auch zwischen Assmannshausen und Frankfurt wird es zu Zugausfällen kommen. Insbesondere die Tagesrandlagen, also vor 5.30 Uhr und nach 22 Uhr, werden davon betroffen sein.

Bauplanung der DB InfraGo und deren Auswirkungen für Vias: Die Richtlin ien der DB InfraGo zur Kommunikation der Bauplanung und deren Auswirkungen auf den Zugverkehr sehen dazu eigentlich vor, dass sechs Monate vor Baubeginn erste Informationen über Baumaßnahmen und deren konkrete Auswirkungen auf die geplanten Züge bekannt gegeben werden, die sich in den folgenden Monaten immer weiter konkretisieren. „Dies stellt im Prinzip den normalen Ablauf dar, wie die DB InfraGo anhand ihrer eigenen Richtlinien informiert“, erläutert Pitsch. „Dann können wir den Betrieb bei uns anpassen. Aktuell ist es allerdings anders: Teilweise kommen Meldungen wochenweise vor Baubeginn.“ Das habe einen Rattenschwanz an Konsequenzen, den insbesondere die Kunden bei Verspätungen, Zugausfällen, fehlerhaften und verspäteten Informationen ausbaden müssten. „Solch ein verspäteter Prozess macht unseren kompletten Planungsprozess unmöglich“, gibt Pietsch die Verantwortung weiter. Eine aktuelle Aussage der DB InfraGo sei, dass in den oben beschriebenen Regelprozess erst wieder Ende 2026 eingestiegen werden könne.

Sauberkeit und defekte Toiletten: Immer wieder wird Kritik über mangelnde Sauberkeit in den Zügen laut – so auch in der VG-Ratssitzung. Dazu erläuterte Pietsch, dass es immer wieder vorkomme, dass dem Unternehmen noch bis zum Nachmittag nicht bekannt sei, an welchem Ort die Züge über Nacht abgestellt werden können. Dementsprechend könne auch die Reinigung der Züge in diesen Fällen nur schwer geplant werden.

Auch seien Toiletten immer wieder defekt. Das komme vor, räumte Pietsch ein. Defekt bedeute in diesem Zusammenhang, dass die Toiletten voll sind und erst abgepumpt werden müssen, bevor sie wieder nutzbar sind.

Redesign der Züge: Alle sollen schick für die Zukunft gemacht werden. Dazu seien jederzeit zwei Züge in der Werkstatt, sagte Andras Pietsch. Der aktuelle Plan geht davon aus, dass bis Ende 2026 alle Züge redesignt sind.

Weitere Zugkapazitäten: Vias fährt mit den Zugkapazitäten, die nach Abstimmung von RMV und SPNV Nord als Aufgabenträger bestellt wird. „Wenn wir merken, dass Züge regelmäßig über die Kapazität genutzt werden, wird das an Aufgabenträger kommuniziert, und wir hoffen, dass dann dort reagiert wird“, sagte Pietsch. Doch längere Züge bedeuten auch höhere Kosten. „Wenn der Auftraggeber das bezahlt, können wir das machen. Wenn nicht, sind uns wirtschaftlich die Hände gebunden“, machte Pietsch deutlich.

Der Rheingau-Loreley-Express lässt noch auf sich warten: Es ist geplant, den Zugverkehr auf der rechten Rheinseite um einen Regionalexpress zu erweitern – den Rheingau-Loreley-Express. Ursprünglich war der Start für Ende 2025 geplant, „doch aktuell wird es erkennbar frühestens erst Dezember 2026“, räumt Andreas Pietsch ein. Dafür nennt er zwei Gründe: „Der Fahrzeughersteller ist wesentlich im Lieferverzug.“ Doch auch wenn für den Übergang andere Fahrzeuge genutzt werden könnten, so durchkreuzt der Bau der Regionaltangente West, eine Eisenbahninfrastrukturverbindung um Frankfurt, die Pläne, sodass Ende 2026 ein realistischer Start sei.

CDU-Fraktion übt scharfe Kritik an Vias

Der Bericht der Vertreter der Vias sorgte für deutliche Reaktionen seitens der CDU-Fraktion. Schon während der Sitzung machte Fraktionsvorsitzender Gerhard Böhm seinem Unmut Luft: „Hören Sie auf mit der Märchenstunde. Sie erfüllen seit Jahren Ihren Auftrag nicht vertragsgemäß. Geben Sie den Auftrag ab.“ In einer Pressemitteilung fasst die CDU noch mal zusammen: Man sei es leid, sich in regelmäßigen Abständen von Vias und der Deutschen Bahn „Rechtfertigungen anzuhören, die für uns wie eine Märchenstunde klingen“.

Vor allem die anhaltenden Verspätungen, Zugausfälle und die mangelnde Verlässlichkeit des Angebots sowie die Unsauberkeit und Überfüllung der Züge werden bemängelt. Dies beeinträchtige nicht nur Berufspendler, sondern schade auch der gesamten Region. Böhm machte deutlich, dass die Geduld seiner Fraktion erschöpft sei: „Die Menschen entlang der Rheinschiene haben einen Anspruch auf einen funktionierenden Bahnverkehr. Wir erwarten endlich Taten statt immer neuer Erklärungen.“