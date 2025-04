Bei bestem Frühlingswetter packten am vergangenen Wochenende zahlreiche Bürger beim Umwelttag der Gemeinde Burgschwalbach tatkräftig mit an. Unter dem Motto „Frühjahrsputz, Streichen – Pflanzen – Reparieren“ verwandelte sich der Ort in eine große Baustelle der guten Laune – organisiert, koordiniert und getragen von engagierten Einwohnern, denen ihr Wohn- und Lebensort am Herzen liegt. „Es ist beeindruckend, was wir gemeinsam an einem Tag bewegen können“, resümierte Ortsbürgermeister Daniel Sauerwein im Anschluss an den Umwelttag. Er legte selbst mit Hand an und dankte am Ende allen Beteiligten für ihr Engagement.

Insgesamt 13 Projekte standen auf dem Tagesprogramm – für jedes Projekt gab es eine Patin oder einen Paten, die für Organisation und Umsetzung verantwortlich zeichneten. So kümmerten sich die Teilnehmer um das Säubern und Instandsetzen der Straßenschilder, der Wanderwegetafel, die Reinigung der Bushaltestelle in der Panröder Straße und den Schaukasten in der Bachstraße und an der Burgblickhalle wurde ein neuer Aschenbecher und ein Fahnenmast installiert. Auch wurde die Holzbrücke im Neubaugebiet über den Palmbach abgeschliffen und erhielt einen neuen Anstrich.

Die Burgblickhalle erstrahlt jetzt durch die helfenden Hände des Vereins KiTraBu in neuem Glanz – ebenso das Geländer auf dem Friedhof, das ebenfalls vom KiTraBu übernommen wurde. Bunte Akzente setzten die Helfer mit der Pflege der Blumenkästen und Beete entlang der Kreisstraße 64. Auch die Spielplätze wurden nicht vergessen – auch dort wurde gründlich aufgeräumt und instand gesetzt. Zuletzt wurde im ganzen Ort der achtlos liegengelassene Müll eingesammelt. Nach getaner Arbeit versammelten sich alle Helfer auf dem Dorfplatz, wo der Aktionstag bei Speis und Trank in geselliger Runde ausklang.