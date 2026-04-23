Aktionen im alten Café Frischer Wind zieht ins Emser Café Maxeiner ein Andreas Galonska 23.04.2026, 19:00 Uhr

i Im Maxine, dem ehemaligen Café Maxeiner in der Bad Emser Römerstraße, ist einiges los. Nach Kunstworkshops für Erwachsene und für Kinder am Wochenende wird es im Mai Kaffee und Kuchen, die Vorstellung eines Schülerprojekts und ein Filmvorführung geben. Andreas Galonska

Nach einer Zeit des Leerstands ist das Café Maxeiner in der Bad Emser Römerstraße mit Kunstaktionen belebt worden. Davon wird es demnächst noch mehr geben und Wochenendbesucher können sich auch auf Kaffee und Kuchen freuen.

Zahlreiche Menschen vermissen das Café Maxeiner in Bad Ems, das für Jahrzehnte ein gut besuchter Treffpunkt gewesen ist. Im nun als Maxine umgetauften früheren Café ist bereits mit Kunstaktionen neues Leben eingezogen – und davon soll es bald viel mehr geben.







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