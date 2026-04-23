Nach einer Zeit des Leerstands ist das Café Maxeiner in der Bad Emser Römerstraße mit Kunstaktionen belebt worden. Davon wird es demnächst noch mehr geben und Wochenendbesucher können sich auch auf Kaffee und Kuchen freuen.
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Zahlreiche Menschen vermissen das Café Maxeiner in Bad Ems, das für Jahrzehnte ein gut besuchter Treffpunkt gewesen ist. Im nun als Maxine umgetauften früheren Café ist bereits mit Kunstaktionen neues Leben eingezogen – und davon soll es bald viel mehr geben.