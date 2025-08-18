Rund 60 Menschen haben frieldich in Limburg für Frieden in Gaza demonstriert. Mit Töpfen und Pfannen haben sie auf das Leid der betroffenen Bevölkerung aufmerksam gemacht.

Etwa 60 Menschen aus der Region sind am Samstagmorgen dem Aufruf von Bündnis Courage zu einer Demonstration für Frieden und Menschlichkeit in Gaza gefolgt. „Es schreit zum Himmel, wenn die israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas gefoltert und immer noch nicht freigelassen werden. Wenn die israelische Regierung weiterhin humanitäre Hilfslieferungen wie Lebensmittel für den Gazastreifen blockiert und eine ganze Bevölkerung in die Hungersnot treibt. Und wenn systematisch die Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, aber auch in der Westbank durch die israelische Regierung vorangetrieben wird“, kritisieren die Initiatoren der Kundgebung.

Manfred Backhaus betonte in seiner Hauptrede, dass das Für und Wider eigentlich nicht schwer zu definieren ist: für Israel, für die palästinensische Bevölkerung, für die Freiheit der israelischen Geiseln. Aber auch: Sich gegen die Hungerkatastrophe in Gaza, gegen die Hamas und gegen die israelische Regierung zu positionieren, sei ein Gebot der Humanität. Dass Deutschland endlich zu einer politischen Entscheidung gekommen ist, Israel keine Waffen mehr zu liefern, die bei einer Ausweitung des Gazakrieges eingesetzt werden können, sei überfällig.

„D as muss aufhören !“

Manfred Backhaus, Initiator der Kundgebung

Das Kriegselend hat viele Gesichter: Vertreibung, Lebensmittel- und Hilfeblockaden, unbeschreibbares Leid der palästinensischen Bevölkerung, die Verteilzentren als „orchestrierte Orte von Tötungen und Entmenschlichung“ auf der einen Seite, die ganze Inhumanität der Hamas-Terrorgruppe auf der anderen – „das muss aufhören“, proklamierte Backhaus. Seine Forderung: „Freiheit für die israelischen Geiseln, ausreichende Versorgung der palästinensischen Bevölkerung, keine Ausweitung des Kriegs und sofortiger Waffenstillstand“. Der fortdauernde Krieg halte nur die Hamas am Leben wie auch die Regierung Netanjahu.

Nach der Kundgebung ging es lautstark mit Töpfen, Pfannen und Löffelgeklapper mit Polizeibegleitung durch die Innenstadt. Die Demonstration verlief störungsfrei.