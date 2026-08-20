Die Behelfsstraße im Hang in Friedland hat wegen ihrer Ampelschaltung zwar viele Nerven gekostet, war aber notwendig. Da die Sanierung Hohenrhein aber bald abgeschlossen ist, soll die Ersatzstraße zurückgebaut werden. Doch es regt sich Widerstand.
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Viele Anwohner im Lahnsteiner Stadtteil Friedland können bald aufatmen: Denn die aufwendige Sanierung der Straße Hohenrhein rückt dem Ende entgegen. Kürzlich wurde die Straßendecke aufgetragen, aktuell werden Rampensteine zur Geschwindigkeitsminderung installiert.