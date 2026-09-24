Sanierung Hohenrhein
Friedland: Letzter Versuch zum Erhalt Ausweichstraße 
Bald hat das Warten an der Ampel vor der provisorischen Ausweichstrecke ein Ende. Die Sanierung Hohenrhein geht dem Ende entgege
Bald hat das Warten an der Ampel vor der provisorischen Ausweichstrecke ein Ende. Die Sanierung Hohenrhein geht dem Ende entgegen.
Tobias Lui

Ohne eine provisorische Straße im Hang wäre der Hohenrhein in Friedland nie saniert worden. Viele Anwohner des Lahnsteiner Stadtteils hoffen nun, dass die Straße als Ausweichstrecke erhalten bleibt.

Lesezeit 2 Minuten
Zum Jahresende können die Bürger aus dem Lahnsteiner Stadtteil Friedland aufatmen: Denn dann ist die Sanierung der Straße Hohenrhein abgeschlossen, die einzige Verbindung nach Oberlahnstein wird für den Verkehr frei gegeben. Doch was passiert dann mit der Ausweichstrecke, die vor der Sanierung provisorisch in den Hang gebaut wurde?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren