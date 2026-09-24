Sanierung Hohenrhein Friedland: Letzter Versuch zum Erhalt Ausweichstraße Tobias Lui 24.09.2026, 06:00 Uhr

i Bald hat das Warten an der Ampel vor der provisorischen Ausweichstrecke ein Ende. Die Sanierung Hohenrhein geht dem Ende entgegen. Tobias Lui

Ohne eine provisorische Straße im Hang wäre der Hohenrhein in Friedland nie saniert worden. Viele Anwohner des Lahnsteiner Stadtteils hoffen nun, dass die Straße als Ausweichstrecke erhalten bleibt.

Zum Jahresende können die Bürger aus dem Lahnsteiner Stadtteil Friedland aufatmen: Denn dann ist die Sanierung der Straße Hohenrhein abgeschlossen, die einzige Verbindung nach Oberlahnstein wird für den Verkehr frei gegeben. Doch was passiert dann mit der Ausweichstrecke, die vor der Sanierung provisorisch in den Hang gebaut wurde?







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