Diez: Ruhepark Robert Heck Friedhof zukünftig in Hand der Kulturstiftung Till Kronsfoth 28.08.2026, 10:00 Uhr

i Lange Zeit blieb der Friedhof ungenutzt und entwickelte so den Charakter eines verwunschenen Parks. Johannes Koenig

Auch Auswärtige können sich im Ruhepark Robert Heck beisetzen lassen: Ab 2027 obliegt die Unterhaltung des Friedhofes der Kulturstiftung Diez.

Der Stadtrat der Stadt Diez beschloss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag einstimmig, die der Stadt obliegenden Pflichtaufgaben hinsichtlich des Friedhofes „Ruhepark Robert Heck“ zum 1. Januar 2027 auf die Kulturstiftung Diez zu übertragen. Naturcharakter soll erhalten bleiben Grundlage hierfür ist das 2025 in Kraft getretene, neue Bestattungsgesetz für Rheinland-Pfalz.







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