Wochenlanger Telefonausfall Freude in Dörscheid: Festnetz funktioniert wieder 21.11.2025, 20:00 Uhr

i Wochenlang waren sechs Festnetzanschlüsse in Dörscheid gestört. Nun gibt ein Ehepaar Entwarnung. Christin Klose. picture alliance/dpa/dpa-tmn

Nach wochenlangem Ausfall und zahlreichen Pannen ist das Festnetz eines Dörscheider Ehepaars endlich wieder am Netz. Schäden durch Glasfaserausbau und hatten die Telefonie wochenlang lahmgelegt. Nun gibt es gute Nachrichten.

Erleichterung und eine gute Nachricht aus Dörscheid: Seit Ende September hatte das Festnetz eines Ehepaars abgesehen von einer kurzen Unterbrechung nicht funktioniert. Doch der Spuk hat nun ein Ende: Seit Donnerstagnachmittag ist wieder Leben in der Leitung, wie die Betroffene mitteilt.







