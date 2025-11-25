Freude in Singhofen Freiwilliges Schuften zur Sanierung des Marktplatzes Bernd-Christoph Matern 25.11.2025, 15:00 Uhr

i „Zum Wohl!“. Während eines Helferfestes in der Heimatstuben dankte Singhofens Ortsbürgermeister Detlef Paul (links) den vielen Freiwilligen, die unter Anleitung von Marvin Schmidt (rechts) den Marktplatz in der Dorfmitte in hunderten ehrenamtlichen Stunden saniert haben. Bernd-Christoph Matern

Der Marktplatz in Singhofen erstrahlt in neuem Glanz. Mehr als 40 Freiwillige haben den Mittelpunkt des Ortes in den vergangenen Monaten in Eigenleistung saniert. Ihr Einsatz wurde nun gewürdigt.

Mit einem Helferfest hat sich die Gemeinde Singhofen bei den rund 40 Freiwilligen bedankt, die zwischen Frühjahr und Herbst in Hunderten von Stunden den Marktplatz des Ortes saniert haben. Jung bis alt war seit Mai jedes Wochenende und darüber hinaus im Dauereinsatz und schufteten für die Sanierung und Verschönerung des Dorfmittelpunktes unter dem Einrichdom; die Männer schaufelten und werkelten, viele Frauen sorgten für deren Verköstigung ...







