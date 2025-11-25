Freiwilliges Schuften zur Sanierung des Marktplatzes

Der Marktplatz in Singhofen erstrahlt in neuem Glanz. Mehr als 40 Freiwillige haben den Mittelpunkt des Ortes in den vergangenen Monaten in Eigenleistung saniert. Ihr Einsatz wurde nun gewürdigt.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem Helferfest hat sich die Gemeinde Singhofen bei den rund 40 Freiwilligen bedankt, die zwischen Frühjahr und Herbst in Hunderten von Stunden den Marktplatz des Ortes saniert haben. Jung bis alt war seit Mai jedes Wochenende und darüber hinaus im Dauereinsatz und schufteten für die Sanierung und Verschönerung des Dorfmittelpunktes unter dem Einrichdom; die Männer schaufelten und werkelten, viele Frauen sorgten für deren Verköstigung ...