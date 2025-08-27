Blitzerfoto führt zu überraschendem Freispruch vor dem Limburger Amtsgericht. Gutachterin weist nach, dass ein 40-jähriger Angeklagter aus Wiesbaden zu Unrecht die Fahrerlaubnis verloren hatte.

War er’s oder war er’s nicht? Vor dieser Frage stand Bettina Kilian, Vizedirektorin des Amtsgerichts Limburg, mit Blick auf einen 40-jährigen Angeklagten aus Wiesbaden, dessen Fahrzeug im Dezember 2023 in der Frankfurter Straße in Limburg wegen zu schnellen Fahrens geblitzt worden war. Sein Problem: Der Mann aus Wiesbaden besaß zu diesem Zeitpunkt keinen Führerschein und hätte sich daher erst gar nicht hinter das Steuer setzen dürfen. Gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Limburg legte er Einspruch ein, weil nicht er, sondern sein Bruder am Steuer des geblitzten Audis gesessen haben soll.

Der jetzt vor dem Amtsgericht verhandelte Fall nahm allerdings eine völlig überraschende Wendung, mit der weder die Staatsanwaltschaft noch die Richterin gerechnet hatten. Eine Schlüsselrolle spielte die Anthropologin Katharina Funke (51) aus Frankfurt-Kelkheim. Das Gericht hatte die Expertin für menschliche Gesichter als Sachverständige bestellt, um zu klären, wer im Dezember 2023 am Steuer des Autos gesessen hatte. Keine leichte Aufgabe für die Anthropologin, dies es von ihrer Ausbildung her zwar gewöhnt ist, die Überreste historischer menschlicher Knochen zu rekonstruieren, doch schlechtes Fotomaterial wie im vorliegenden Fall ist für die 51-Jährige eine Herausforderung der besonderen Art. Das Original des Blitzerfotos war verschollen, nur eine verwaschene Fotokopie lag der Expertin vor.

Angeklagter sass mit hoher Wahrscheinlichkeit am Steuer

Der Angeklagte erschien in Begleitung seines Bruders im Gerichtssaal, und gleich auf den ersten Blick war die familiäre Ähnlichkeit der beiden unverkennbar: Pechschwarze Haare, schwarzer Vollbart, buschige Augenbrauen, ähnliche Gesichtszüge. Anthropologin Funke fertigte mit der Kamera Fotos des Angeklagten und seines Bruders an – aus einer Perspektive, die mit der des Blitzerfotos vergleichbar war.

Während einer Sitzungspause machte sich die Gutachterin ans Werk und verglich per Computeranalyse die einzelnen Gesichtspartien des Angeklagten mit dem Foto am Steuer seines Pkw. Sie untersuchte, soweit erkennbar, jedes Detail im „Mittelgesicht“, in der Augenregion, Ober- und Unterlippe, Bart, Kinn, Unterkiefer, Mund- und Nasenregion sowie die „Ohrlage“. Ergebnis des Fotovergleichs: Nicht, wie vom Angeklagten behauptet, sein Bruder, sondern er selbst hat am fraglichen Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit am Steuer gesessen.

Richterin zum Angeklagten: Sie hätten fahren dürfen

Dennoch verließ der Angeklagte den Gerichtssaal nach gut einstündiger Verhandlung mit einem Freispruch. Denn sein Rechtsanwalt hatte darauf aufmerksam gemacht, dass sein Mandant den Führerschein im Jahr davor zu Unrecht hatte abgeben müssen. Er bat die Gutachterin, das Blitzerfoto, das zum Führerscheinentzug geführt hatte, mit dem aktuellen Bild seines Mandanten zu vergleichen. Und dabei zeigte sich: Beide Fotos unterschieden sich derart deutlich voneinander, dass die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädierte.

Dem Antrag folgte auch Richterin Kilian in ihrem Urteilsspruch. Sie gehe davon aus, dass der 40-Jährige so wie angeklagt im Dezember 2023 zu schnell durch Limburg gefahren ist. Aber: „Sie hätten fahren dürfen, weil der Bußgeldbescheid unwirksam ist.“ Warum der Bußgeldbescheid des Regierungspräsidiums Kassel von Anfang 2022 überhaupt rechtskräftig geworden war, konnte sie allerdings nicht nachvollziehen. Egal wie: „Der Angeklagte ist aus rechtlichen Gründen freizusprechen“, befand die Richterin.