Itzhäuser Mühle Katzenelnbogen
Freiheit auf Pferderücken für JVA-Häftlinge aus Diez
Tiertherapeutin Jutta Mengel führt eines der Therapiepferde mit Reiter durch die Halle.
Tiertherapeutin Jutta Mengel führt eines der Therapiepferde mit Reiter durch die Halle.
Johannes Koenig

Die JVA in Diez geht neue Wege und arbeitet mit Tiertherapeutin Jutta Mengel zusammen. Mit ihren Tieren schafft sie ein therapeutisches Zusatzangebot. Ein Besuch bei einer Therapiestunde auf dem Pferderücken gibt Einblicke in das besondere Projekt. 

Lesezeit 3 Minuten
Ein entspannter Morgen auf dem Reiterhof an der Itzhäuser Mühle bei Katzenelnbogen. Zusammen mit ihrem Sohn Julius und ihrer Mitarbeiterin Lea bereitet Tiertherapeutin Jutta Mengel Besuch aus der JVA Diez vor. Seit diesem Jahr besteht die Zusammenarbeit zwischen dem Reiterhof und der Anstalt.
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