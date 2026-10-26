Itzhäuser Mühle Katzenelnbogen Freiheit auf Pferderücken für JVA-Häftlinge aus Diez Johannes Koenig 26.10.2026, 18:00 Uhr

i Tiertherapeutin Jutta Mengel führt eines der Therapiepferde mit Reiter durch die Halle. Johannes Koenig

Die JVA in Diez geht neue Wege und arbeitet mit Tiertherapeutin Jutta Mengel zusammen. Mit ihren Tieren schafft sie ein therapeutisches Zusatzangebot. Ein Besuch bei einer Therapiestunde auf dem Pferderücken gibt Einblicke in das besondere Projekt.

Ein entspannter Morgen auf dem Reiterhof an der Itzhäuser Mühle bei Katzenelnbogen. Zusammen mit ihrem Sohn Julius und ihrer Mitarbeiterin Lea bereitet Tiertherapeutin Jutta Mengel Besuch aus der JVA Diez vor. Seit diesem Jahr besteht die Zusammenarbeit zwischen dem Reiterhof und der Anstalt.







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