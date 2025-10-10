Landesstraße wird saniert Freigabe der L335 bei Braubach verzögert sich abermals 10.10.2025, 06:00 Uhr

i Seit mehr als einem Jahr ist die L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen gesperrt. Pendler müssen sich mit der Freigabe noch etwas gedulden. Mira Zwick

Die L335 zwischen Dachsenhausen ist seit Spätsommer vergangenen Jahres gesperrt. Ursprünglich war eine Bauzeit von 13 Monaten vorgesehen, doch auch die anvisierte Freigabe Ende Oktober kann nicht eingehalten werden. Der LBM-Leiter erklärt, warum.

Schlechte Nachrichten für alle Pendler vom Rhein ins Blaue Ländchen: Die Freigabe der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen wird sich noch mal verzögern, wie der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez, Benedikt Bauch, auf Nachfrage unserer Zeitung antwortet: „Der Termin Ende Oktober ist bedauerlicherweise nicht haltbar.







