Ausbau verzögert sich Freigabe der K61 bei Hahnstätten bleibt offen 10.10.2025, 17:00 Uhr

i Die im Mai bereits asphaltierte Strecke zwischen Hahnstätten und Netzbach bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Der Zeitpunkt der Freigabe ist offen. Uli Pohl

Der Ausbau der K61 zwischen Netzbach und Hahnstätten geht weiter. Ursprünglich sollte die Baustelle bis zum Ende des Jahres fertig sein. Nun zeichnen sich Verzögerungen ab und das Ende der Baumaßnahmen ist noch nicht absehbar.

. Eigentlich sollte der Ausbau der Kreisstraße 61 zwischen Netzbach und Hahnstätten, inklusive der Sanierung der Bahnhofstraße in Hahnstätten, bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Eigentlich. Bereits im Sommer sollte die freie Strecke zwischen den beiden Orten wieder für die Verkehrsteilnehmer geöffnet werden, nachdem sie bereits Anfang Mai asphaltiert wurde.







