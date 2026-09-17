Freie Wähler (FW) gibt es, Freie Wählergruppen (FWG) ebenfalls: Die Namensähnlichkeit sorgt mitunter für Verwechslungen im Rhein-Lahn-Kreis. Nach den jüngsten Turbulenzen bei den FW wenden sich nur zwei Freie Wählergruppen an die Öffentlichkeit.
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Zuletzt hat Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert mit seinem Ausritt aus den Freien Wählern (FW) Rheinland-Pfalz für Aufmerksamkeit gesorgt: Öffentlichkeitswirksam warf der ehemalige Generalsekretär seinen alten Kollegen eine fehlende Aufarbeitung der „desolaten Wahlkampagne“ und einen Rechtsruck vor.