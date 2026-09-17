Nach Streit um Siefert Freie Wählergruppe: „Wir sind nicht die FW-Partei“ Tobias Lui 17.09.2026, 12:00 Uhr

i Sein Austritt aus den FW sorgte zuletzt für Wirbel: Lennart Siefert, hier in seiner damaligen Rolle als Generalsekretär bei einem Fernsehinterview. Die FWG legt Wert auf die Tatsache, dass sie nichts mit der Landespartei der FW zutun haben. Tobias Lui

Freie Wähler (FW) gibt es, Freie Wählergruppen (FWG) ebenfalls: Die Namensähnlichkeit sorgt mitunter für Verwechslungen im Rhein-Lahn-Kreis. Nach den jüngsten Turbulenzen bei den FW wenden sich nur zwei Freie Wählergruppen an die Öffentlichkeit.

Zuletzt hat Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert mit seinem Ausritt aus den Freien Wählern (FW) Rheinland-Pfalz für Aufmerksamkeit gesorgt: Öffentlichkeitswirksam warf der ehemalige Generalsekretär seinen alten Kollegen eine fehlende Aufarbeitung der „desolaten Wahlkampagne“ und einen Rechtsruck vor.







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