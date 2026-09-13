Nach Vorwürfen aus Lahnstein Freie Wähler wehren sich gegen Siefert-Kritik Tobias Lui 13.09.2026, 14:00 Uhr

i Da war er noch für die Freien Wähler im Einsatz: Lennart Siefert in einem Fernsehinterview. Tobias Lui

Mit seinem Austritt aus den Freien Wählern Rheinland-Pfalz hat der ehemalige Generalsekretär Lennart Siefert viel Wirbel verursacht. In Mainz verwehrt man sich gegen die Vorwürfe aus Lahnstein.

Nach der teils heftigen Kritik am Landesvorstand der Freien Wähler Rheinland-Pfalz durch ihren ehemaligen Generalsekretär Lennart Siefert kommt nun Gegenwind aus Mainz: Generalsekretär Daniel Klingelmeier weist die Vorwürfe, die Lahnsteines Oberbürgermeisters Siefert in seinem Kündigungsschreiben an die FW erhoben hatte, zurück.







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