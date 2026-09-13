Mit seinem Austritt aus den Freien Wählern Rheinland-Pfalz hat der ehemalige Generalsekretär Lennart Siefert viel Wirbel verursacht. In Mainz verwehrt man sich gegen die Vorwürfe aus Lahnstein.
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Nach der teils heftigen Kritik am Landesvorstand der Freien Wähler Rheinland-Pfalz durch ihren ehemaligen Generalsekretär Lennart Siefert kommt nun Gegenwind aus Mainz: Generalsekretär Daniel Klingelmeier weist die Vorwürfe, die Lahnsteines Oberbürgermeisters Siefert in seinem Kündigungsschreiben an die FW erhoben hatte, zurück.