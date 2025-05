Mit den fast schon sommerlichen Temperaturen öffnen auch die Schwimmbäder im Rhein-Lahn-Kreis nun flächendeckend ihre Tore. Hier ein Überblick über Öffnungszeiten und Eintrittspreise:

Birlenbach:Das Freibad in Birlenbach öffnet am 17. Mai. Die Öffnungszeiten sind täglich von 10 bis 19 Uhr. Einzelkarten für Erwachsene kosten 4 Euro, für Kinder, Schüler, Studenten und Kurzschwimmer 2 Euro sowie für Schwerbehinderte 2,50 Euro (Eintritt für Begleitpersonen gratis). Saisonkarten kosten für eine Familie 140 Euro, für Erwachsene 72 Euro, für Kinder 48 Euro und für Schwerbehinderte 52 Euro. Zehner- und Gruppenkarten sind ebenfalls erhältlich.

Diez:Der Baggersee in Diez ist bereits geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr (in den Sommerferien ab 10 Uhr). Am Wochenende sowie an Feiertagen ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 4,50 Euro und Kinder 2 Euro Eintritt. Parken kostet 2,50 Euro. Tauchen ist nach wie vor nicht möglich.

Holzappel:Die Badesaison am Herthasee bei Holzappel soll jetzt am kommenden Wochenende starten. Die Öffnungszeiten sind von 8 bis 20 Uhr. Tageskarten für Erwachsene kosten 3 Euro und für Kinder 1,50 Euro. Die Zehnerkarte für Erwachsene kostet 27 Euro und für Kinder 13 Euro. Saisonkarten sind für 40 Euro (Erwachsene) und 25 Euro (Kinder) erhältlich. Die Mitnahme des eigenen Schlauchboots, eines Surfbretts oder eines Stand-up-Paddles wird mit jeweils 3 Euro berechnet.

Katzenelnbogen: Im Katzenelnberger Freibad laufen die letzten Vorbereitungen, ein genaues Öffnungsdatum steht aber noch nicht fest. Die Öffnungszeiten sind von 11 bis 20 Uhr und an Feiertagen von 11 bis 19 Uhr. Von Juni bis August wird jeweils dienstags und donnerstags bereits ab 9 Uhr für Frühschwimmer geöffnet. Tageskarten kosten für Jugendliche 2 Euro und für Erwachsene 3,50 Euro. Schüler, Studenten und Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen bezahlen 1 Euro weniger. Saisonkarten für Jugendliche kosten 35 Euro, für Erwachsene 55 und für Familien 90 Euro. Sonnenliegen werden für 4 Euro vermietet. Zehnerkarten sind ebenfalls erhältlich.

Holzhausen a. d. Haide: Das Freibad in Holzhausen öffnet am 17. Mai. Die Öffnungszeiten bleiben wie auch 2024 10 bis 19.30 Uhr, wenn ab 8.30 Uhr mindestens 18 Grad Lufttemperatur herrschen. An kalten Tagen bleibt das Bad geschlossen. Die Karten kosten 4 Euro für Erwachsene, ermäßigt 2,50 Euro. Abends kann man für 2,50/1,50 Euro baden. Saisonkarten kosten im Vorverkauf für Erwachsene 50, für Familien 85 Euro.

Nastätten: Mit großer Rutsche, Kinderbecken, großem Schwimmerbecken und dem Sprungturm startet das Waldschwimmbad Nastätten am 17. Mai in die Saison 2025. Öffnungszeiten sind außerhalb der Ferien von 12 bis 19 Uhr. Während der gesetzlichen Schulferien in Rheinland-Pfalz ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ermäßigte Karten für Kinder und Schüler/Studenten sowie Personen mit Ehrenamtskarte kosten 2,50 Euro. Bis zum 31. Mai gibt es noch ermäßigte Saisonkarten für 45 Euro (Familien 90 Euro). Erstmals bietet die VG Nastätten ein Saison-Kombiticket für das Waldschwimmbad in Nastätten und Hallenbad in der Grundschule Miehlen an, Einzelpersonen zahlen bis 31. Mai ermäßigt 65 Euro, Familien 120, Alleinerziehende mit Kindern 90 Euro. Tickets gibt es im Ticketshop der VG unter www.vgnastaetten.de.

Nassau: In Nassau hat die Saison bereits am 1. Mai mit großem Andrang begonnen. Rund 390 Badegäste nutzten die Gelegenheit für eine Abkühlung. Das Freibad in Nassau hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 18 Uhr. Bei schlechtem Wetter öffnet das Bad von 10 bis 13 Uhr, in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr. Einzeltickets kosten 4,50 Euro, ermäßigt ab vier Jahren 3 Euro. Ab 17 Uhr kostet der Eintritt nur noch 2,50 und 2 Euro. Für die Saisonkarte zahlen Erwachsene 60 Euro, Jugendliche und Kinder 40. Noch bis 31. Mai können Saisonkarten zum ermäßigten Preis von 90 Euro beantragt werden. Familienkarten können nur online beantragt werden. Neben dem Ticketerwerb über die Homepage der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau können Tickets auch am Automaten vor Ort gekauft werden. Hier gilt allerdings ausschließlich Zahlung mit EC- oder Kreditkarte.

Singhofen: In Singhofen startet die Saison am 19. Mai. Badezeiten sind von 9.30 bis 20 Uhr. In der Saison 2025 kosten Einzelkarten 4 Euro, Kinder ab vier Jahren und Jugendliche zahlen 3 Euro. Ab 17 Uhr gibt es Tageskarten ermäßigt für 3 und 2,50 Euro. Saisonkarten kosten für Erwachsene 55 Euro, Familien zahlen bis 15. Juni ermäßigt 80 Euro.

Lahnstein: Das Freibad in Lahnstein soll am 19 Mai öffnen. Eigentlich wollte man laut Pressestelle der Stadt bereits eine Woche früher öffnen, allerdings muss aktuell noch ein Pumpenschaden behoben werden. Mit der Öffnung des Freibades schließt das Hallenbad seine Saison, das laut Pressestelle der Stadt zwar insgesamt gut besucht war, die Besucherzahlen im Vergleich zu den beiden Vorjahren jedoch wohl leicht zurückgegangen sind. Eintrittspreise und Öffnungszeiten bleiben unverändert: Erwachsene zahlen 5 Euro, Jugendliche und Ermäßigungsberechtigte 3 Euro. Geöffnet ist das Bad täglich von 9.30 bis 20 Uhr – wetterbedingte kurzfristige Änderungen sind möglich.

Kamp-Bornhofen: Das Welterbebad in Kamp-Bornhofen soll am 24. Mai in die Saison starten. Die Öffnungszeiten bleiben wie gehabt täglich von 10 bis 19 Uhr, in den Sommerferien bis 20 Uhr. Witterungsbedingt kann abends vorzeitig geschlossen werden. Bei einer vorhergesagten Tageshöchsttemperatur von unter 20 Grad bleibt das Freibad komplett geschlossen. Karten gibt es nur an der Schwimmbadkasse für 4,50 Euro und ermäßigt 3 Euro. Eine Saisonkarte kostet Erwachsene 80 Euro, Familien zahlen 110 Euro. Der Abendtarif wurde abgeschafft.