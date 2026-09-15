Freibad Birlenbach Freibadsanierung notfalls auch ohne Fördermittel Till Kronsfoth 15.09.2026, 15:01 Uhr

i SPD verlangt Abstimmung mit Limburg Johannes Koenig

Der VG-Rat Diez votierte einstimmig für eine schnelle Sanierung des Birlenbacher Bades: Auf einen Förderbescheid will man aufgrund der Dringlichkeit nicht warten.

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Diez beschloss am Montag einstimmig eine Sanierung des Freibades Birlenbach in die Wege zu leiten. Für wie dringlich die Ratsmitglieder dies erachteten, kam auch darin zum Ausdruck, dass in der Beschlussvorlage der Zusatz „auch für den Fall, dass keine Fördermittel bewilligt werden“, vermerkt war.







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