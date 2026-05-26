Nach Badeunfall Freibad Birlenbach: Fehlalarm verzögert Wiedereröffnung Johannes Koenig 26.05.2026, 16:00 Uhr

i Ein defekter Melder an der Chlorgasanlage des Freibads Birlenbach verzögert die Wiedereröffnung nach dem Badeunfall am Samstag. Johannes Koenig

Nach dem schweren Badeunfall am Pfingstsamstag sollte das Birlenbacher Freibad eigentlich am Dienstag wieder öffnen. Defekte Technik verhinderte nun diesen Plan.

„Leider sind wir heute noch geschlossen. Mit dem Badeunfall vom Samstag hat es aber nichts zu tun“, so lautete am Dienstagmittag die Auskunft am Freibad Birlenbach. Grund für die Verzögerung ist laut Meldungen der Verbandsgemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Diez-Freiendiez ein defekter Warnmelder an der Chlorgasanlage des Freibads, der wegen angeblich ausgetretenen Chlorgases ausgelöst hatte.







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