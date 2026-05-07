Beim zweiten Netzwerktreffen des Bündnisses FrauenSchutz Rhein-Lahn tauschten sich Fachkräfte in Katzenelnbogen über Hilfsangebote, Prävention und Herausforderungen im Gewaltschutz aus. Ziel ist eine bessere Vernetzung im Rhein-Lahn-Kreis.
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Im Haus der Familie in Katzenelnbogen fand jüngst das zweite Netzwerktreffen des Bündnisses für FrauenSchutz Rhein-Lahn statt. Die Initiatorinnen hatten erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Rückblicke auf Veranstaltungen des vergangenen Jahres sowie geplante Aktionen für 2026 umfasste.