Netzwerktreffen Katzenelnbogen
FrauenSchutz Rhein-Lahn stärkt regionales Netzwerk
Eine große Gruppe an Frauen kam zum Netzwerktreffen im Haus der Familie in Katzenelnbogen zusammen.
Eine große Gruppe an Frauen kam zum Netzwerktreffen im Haus der Familie in Katzenelnbogen zusammen.
Uschi Weidner

Beim zweiten Netzwerktreffen des Bündnisses FrauenSchutz Rhein-Lahn tauschten sich Fachkräfte in Katzenelnbogen über Hilfsangebote, Prävention und Herausforderungen im Gewaltschutz aus. Ziel ist eine bessere Vernetzung im Rhein-Lahn-Kreis.

Lesezeit 2 Minuten
Im Haus der Familie in Katzenelnbogen fand jüngst das zweite Netzwerktreffen des Bündnisses für FrauenSchutz Rhein-Lahn statt. Die Initiatorinnen hatten erneut ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das Rückblicke auf Veranstaltungen des vergangenen Jahres sowie geplante Aktionen für 2026 umfasste.

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