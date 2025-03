Kurz hinter der Landesgrenze wird ab August eine Frau die Geschicke im Rathaus der Gemeinde Aarbergen lenken. Überraschend deutlich gewann Marion Janßen am Sonntag die Bürgermeisterwahl mit 70,5 Prozent. In Panrod erzielte sie mit 81,7 Prozent ihr stärkstes Einzelergebnis. Selbst ihr schwächster Wert von 59,5 Prozent in Rückershausen bedeutete noch einen komfortablen Vorsprung für die 56-Jährige, die unabhängig antrat und kürzlich in die CDU eingetreten ist.

Mit 20,4 Prozent kam der Beigeordnete Karsten Bach auf den zweiten Platz. Er ist seit langem SPD-Mitglied, kandidierte aber gleichfalls unabhängig. In Kettenbach, seinem Heimatort, stimmten 32,8 Prozent der Wahlberechtigten für ihn, das war sein bestes Resultat. Dritter wurde der parteilose Ralf Diefenbach, der insgesamt 9,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte und in seinem Wohnort Rückershausen mit 18,2 Prozent am stärksten abschnitt. Die Wahlbeteiligung in ganz Aarbergen betrug 63,8 Prozent.

Nachfolgerin von Matthias Rudolf

Marion Janßen tritt die Nachfolge von Matthias Rudolf (parteilos) an, der aus gesundheitlichen Gründen auf eine Bewerbung für eine zweite Amtszeit verzichtet hat. In Hessen werden hauptamtliche Bürgermeister für sechs Jahre gewählt. Rudolf ist übrigens in Diez wohnhaft. Auch bei Janßen ergibt sich eine persönliche Verbindung nach Rheinland-Pfalz, denn sie ist in Koblenz geboren und aufgewachsen. Ihr Berufsweg führte sie genauso in die Logistik-Branche wie in den öffentlichen Dienst.

Jetzt wird sie zur zweiten Bürgermeisterin im Rheingau-Taunus-Kreis mit seinen 17 Städten und Gemeinden. Bisher amtiert Lucie Maier-Frutig (CDU) dort in Niedernhausen als einzige Frau an der Spitze einer Gemeindeverwaltung. In Aarbergen hat nach der Amtsübergabe Anfang August eine weibliche Doppelspitze das Sagen, weil dann als Erste Beigeordnete Regina Schmidt (CDU) die Bürgermeisterin vertritt. ths