Es gibt sie in Paarbeziehungen, im Berufs- und Alltagsleben, in Familien und Freundschaften: toxische Kommunikation. Wie man sie erkennt und wie man mit ihnen umging, war jetzt Thema im Kreml-Kulturhaus.
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Manipulationsbingo? Darunter konnten sich viele der Frauen, die sich zu dem „Frühstückscafé der Ideen“ des Frauennetzes Rhein-Lahn angemeldet hatten, zunächst nichts vorstellen. Nach der Begrüßung durch Silke Löhr, Gastgeberin und Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses im Kreml-Kulturhaus in Zollhaus, und der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Lahn-Kreises, Dorothee Milles-Ostermann, begann die Veranstaltung mit einem leckeren ...