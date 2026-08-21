Veranstaltung im Kulturhaus
Frauen sprechen in Zollhaus über toxische Kommunikation
Das Netzwerktreffen mit Referentin Elke Busch (links) zeigte eindrucksvoll, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung
Das Netzwerktreffen mit Referentin Elke Busch (links) zeigte eindrucksvoll, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung der Frauen ist.
Uschi Weidner

Es gibt sie in Paarbeziehungen, im Berufs- und Alltagsleben, in Familien und Freundschaften: toxische Kommunikation. Wie man sie erkennt und wie man mit ihnen umging, war jetzt Thema im Kreml-Kulturhaus.

Lesezeit 1 Minute
Manipulationsbingo? Darunter konnten sich viele der Frauen, die sich zu dem „Frühstückscafé der Ideen“ des Frauennetzes Rhein-Lahn angemeldet hatten, zunächst nichts vorstellen. Nach der Begrüßung durch Silke Löhr, Gastgeberin und Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses im Kreml-Kulturhaus in Zollhaus, und der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Lahn-Kreises, Dorothee Milles-Ostermann, begann die Veranstaltung mit einem leckeren ...
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