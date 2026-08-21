Veranstaltung im Kulturhaus Frauen sprechen in Zollhaus über toxische Kommunikation Uschi Weidner 21.08.2026, 12:00 Uhr

i Das Netzwerktreffen mit Referentin Elke Busch (links) zeigte eindrucksvoll, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung der Frauen ist. Uschi Weidner

Es gibt sie in Paarbeziehungen, im Berufs- und Alltagsleben, in Familien und Freundschaften: toxische Kommunikation. Wie man sie erkennt und wie man mit ihnen umging, war jetzt Thema im Kreml-Kulturhaus.

Manipulationsbingo? Darunter konnten sich viele der Frauen, die sich zu dem „Frühstückscafé der Ideen“ des Frauennetzes Rhein-Lahn angemeldet hatten, zunächst nichts vorstellen. Nach der Begrüßung durch Silke Löhr, Gastgeberin und Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses im Kreml-Kulturhaus in Zollhaus, und der Gleichstellungsbeauftragten des Rhein-Lahn-Kreises, Dorothee Milles-Ostermann, begann die Veranstaltung mit einem leckeren ...







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