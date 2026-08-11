Eine stark betrunkene Frau soll letztes Jahr in Nassau zwei Beamte beleidigt, bedroht und sich gegen ihre Festnahme gewehrt haben. Nun musste sie sich vor dem Strafgericht in Diez verantworten.
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Als „Schwuchtel“, „Schlampe“, „Fotze“, „Missgeburt“ und „Scheiß-Afghane“ soll eine stark betrunkene Ukrainerin im Mai 2025 in Nassau zwei Beamte der Polizeiinspektion Bad Ems beleidigt haben. Zusätzlich habe sie ihnen verbal damit gedroht, ihnen den Kopf abzuhacken und sie mit dem Messer aufzuschlitzen.