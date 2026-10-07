Zwei Jahre und zehn Monate Haftstrafe erhält ein 40-jähriger Mann aus Frankfurt, der seine Frau vor vier Jahren mit einem Kabel ausgepeitscht haben soll. Bei der Berufungsverhandlung in Limburg überzeugten die Rechtfertigungsversuche nicht.
Lesezeit 3 Minuten
Das Landgericht Limburg hat einen 40-jährigen Mann aus Frankfurt wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die vierte kleine Strafkammer unter Vorsitz von Gerd-Ulrich Müller befand den Mann für schuldig, im Jahr 2022 seine Ehefrau mit mehrfach übereinandergelegten Kabeln ausgepeitscht und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.