Fall am Limburger Landgericht
Frau mit Kabel ausgepeitscht: Haft für 40-Jährigen
Ein 40-jähriger Mann aus Frankfurt stand in einem Berufungsverfahren in Limburg vor Gericht, weil er seine Frau mit einem Kabel
Ein 40-jähriger Mann aus Frankfurt stand in einem Berufungsverfahren in Limburg vor Gericht, weil er seine Frau mit einem Kabel ausgepeitscht und verletzt haben soll.
Peter Steffen/dpa

Zwei Jahre und zehn Monate Haftstrafe erhält ein 40-jähriger Mann aus Frankfurt, der seine Frau vor vier Jahren mit einem Kabel ausgepeitscht haben soll. Bei der Berufungsverhandlung in Limburg überzeugten die Rechtfertigungsversuche nicht.

Lesezeit 3 Minuten
Das Landgericht Limburg hat einen 40-jährigen Mann aus Frankfurt wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die vierte kleine Strafkammer unter Vorsitz von Gerd-Ulrich Müller befand den Mann für schuldig, im Jahr 2022 seine Ehefrau mit mehrfach übereinandergelegten Kabeln ausgepeitscht und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.
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