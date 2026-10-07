Fall am Limburger Landgericht Frau mit Kabel ausgepeitscht: Haft für 40-Jährigen Rolf Goeckel 07.10.2026, 18:00 Uhr

i Ein 40-jähriger Mann aus Frankfurt stand in einem Berufungsverfahren in Limburg vor Gericht, weil er seine Frau mit einem Kabel ausgepeitscht und verletzt haben soll. Peter Steffen/dpa

Zwei Jahre und zehn Monate Haftstrafe erhält ein 40-jähriger Mann aus Frankfurt, der seine Frau vor vier Jahren mit einem Kabel ausgepeitscht haben soll. Bei der Berufungsverhandlung in Limburg überzeugten die Rechtfertigungsversuche nicht.

Das Landgericht Limburg hat einen 40-jährigen Mann aus Frankfurt wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Die vierte kleine Strafkammer unter Vorsitz von Gerd-Ulrich Müller befand den Mann für schuldig, im Jahr 2022 seine Ehefrau mit mehrfach übereinandergelegten Kabeln ausgepeitscht und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.







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