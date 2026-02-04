Gesichter des Karnevals Frank Ackermann – Kosmopolit mit Wurzeln an der Lahn Dirk Förger 04.02.2026, 13:00 Uhr

i Frank Ackermann ist seit 44 Jahren im Elferrat der Bad Emser Karnevalsgesellschaft. Dirk Foerger

Seit mehr als vier Jahrzehnten ist Frank Ackermann eine feste Größe im Bad Emser Karneval. Ob Elferrat, Präsident oder Netzwerker weit über die Stadtgrenze hinaus – er hält den Karneval zusammen und gibt ihm Herz, Haltung und Humor.

Wer den Karneval in Bad Ems verstehen will, der landet früher oder später bei Frank Ackermann. Seit 1981 gehört er der Bad Emser Karnevalsgesellschaft (EKG) an. Und seither ist sein Name aus dem närrischen Geschehen der Kurstadt nicht mehr wegzudenken.







