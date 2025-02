Sitzung in Lahnstein Fraktionen wollen finanziellen Spielraum einschränken 12.02.2025, 19:00 Uhr

i Der Rat vergibt am Donnerstag den Auftrag für die Planungsleistungen für den Ausbau der Hochstraße und mehrerer Gassen - zum Beispiel der Schultheißengasse. Tobias Lui

Laut rheinland-pfälzischer Kommunalverfassung ist der Stadtrat das zentrale Beschlussorgan, das die grundlegenden Entscheidungen trifft und die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Verwaltung vorgibt. Am Donnerstag tagt dieses Gremium wieder.

Die Nutzungs- und Mietpreisordnung für das Jugendkulturzentrum (Jukz) ist eines der Themen, mit denen sich der Lahnsteiner Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag um 17 Uhr beschäftigt. Außerdem geht es um den Ausbau von Hochstraße, Kirchstraße und elf Seitengassen: Die Auftragsvergabe für die Planungsleistungen an ein Ingenieurbüro steht an.

