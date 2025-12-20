Rat in Hahnstätten tagt Fotovoltaikanlage fürs Dorfgemeinschaftshaus: Endspurt Uli Pohl 20.12.2025, 18:00 Uhr

i Im Löhweg sind die Gewege gepflastert. In dieser Woche folgt der Teil der Ringstraße. Der Asphalt wird jedoch erst im kommenden Jahr aufgetragen. Uli Pohl

Der Ausbau der Bahnhofstraße in Hahnstätten bleibt das Sorgenkind des Gemeinderates. Es könnte weitere Verzögerungen geben.

Das leidige Thema Ausbau der Bahnhofstraße und K61 beschäftigte jetzt erneut den Rat in Hahnstätten. Dort laufen die Arbeiten nicht zufriedenstellend und der Bauzeitenplan sieht nun ein Ende der Arbeiten im April des kommenden Jahres vor. Zuletzt hatte der Landesbetrieb Mobilität in Diez mitgeteilt, dass auch die K61 zwischen Hahnstätten und Netzbach wegen baulicher Mängel auf unbestimmte Zeit gesperrt bleibt (unsere Zeitung berichtete).







