Lahnstein, deine Baustellen
Fortschritt in Friedland: Hohenrhein ist geteert 
Von Holperpiste zu glatter Straße: Der Hohenrhein hat wieder eine glatte Asphaltschicht.
Von Holperpiste zu glatter Straße: Der Hohenrhein hat wieder eine glatte Asphaltschicht.
Marta Fröhlich

Eineinhalb Jahre lang bestand der Hohenrhein, einzige Zuwegung zum Lahnsteiner Stadtteil Friedland, aus Geröll und Schotter. Nun wurde der letzte Abschnitt der Straße asphaltiert. Doch das bedeutet nicht das Ende der Baustelle. 

Lesezeit 1 Minute
Ein wichtiger Meilenstein ist im Hohenrhein geschafft. Die Straße im Lahnsteiner Stadtteil Friedland hat kürzlich ihre Straßendecke bekommen. Innerhalb von drei Tagen wurden Tragschicht, Kleber und Deckschicht in einem Zug aufgetragen. Dabei wurden die Teerarbeiten von hohen Temperaturen begleitet, weshalb der frische Asphalt etwas länger als gedacht zum Auskühlen brauchte.
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