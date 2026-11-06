Waldetat wächst für 2027
Forstwirtschaftsplan Hahnstätten bringt leichtes Plus
Der Hang an der Schliem in Zollhaus bereitet schon seit Jahren Probleme bei der Verkehrsicherung. Auch im kommenden Jahr müssen
Der Hang an der Schliem in Zollhaus bereitet schon seit Jahren Probleme bei der Verkehrsicherung. Auch im kommenden Jahr müssen dort Maßnahmen ergriffen werden.
Uli Pohl

Holzeinschlag, Wegebau und Verkehrssicherung – der neue Forstwirtschaftsplan für Hahnstätten stellt Naherholung und Erträge neu auf. Wir erklären, wie die Gemeinde Kosten, Fördermittel und Holzverkauf ausbalanciert.

Lesezeit 2 Minuten
Der Wald in Hahnstätten dient vor allem der Naherholung. Er muss unterhalten und gepflegt werden, ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Dafür stellt die Revierleitung Jahr für Jahr den Forstwirtschaftsplan auf. Den Etat für das kommende Jahr präsentierte jetzt Försterin Luisa Rump im Gemeinderat.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren