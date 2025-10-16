Voting in Miehlen Formel-1-Team der jungen Bouwe gewinnt Festzug-Pokal Bernd-Christoph Matern 16.10.2025, 18:00 Uhr

i Der Jubel war groß, als Ortsbürgermeister André Stötzer (oben 2. von rechts) zusammen mit (oben von links) Marktmeister Marcus Neurohr, der Vorsitzenden des Marktausschusses Bärbel Christ und der Beigeordneten Andrea Köhler die Abstimmungsergebnisse der beliebtesten Festzugteilnehmer bekannt gab. Die meisten Stimmen erhielten die „Junge Bouwe“ als Racing-Team. Bernd-Christoph Matern

Zu einem Festumzug gehen, ist eine Sache. Diesen zu bewerten und die beste Fußgruppe respektive den besten Motivwagen zu küren, ist etwas Neues. In Miehlen geht man nun diesen Weg – auch, um einen Ansporn für die Vereine zu liefern.

Der Miehlener Oktobermarkt kam in diesem Jahr sehr gut an. Das zeigten nicht nur die vielen Besucher, sondern das ist auch das Ergebnis einer digitalen Umfrage, mit der erstmals die beliebtesten Fußgruppen und Motivwagen des Festzugs ermittelt wurden.







