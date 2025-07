„Das hier ist die Keimzelle des Forestivals“, sagt Julian Detemple und bittet in einen Raum voller Bilder und Collagen an den Wänden. Hier, mitten in Niederlahnstein, haben sie also vor rund fünf Jahren zusammengesessen, Julian Detemple und sein Freund und Cousin David Hardy („In Wirklichkeit sind die verwandtschaftlichen Beziehungen ein bisschen komplizierter, aber der Einfachheit sagen wir, dass wir Cousins sind“) und über dem Konzept des Forestivals gebrütet.

„Das heißt, die Idee, eine alternative Kunstausstellung im Wald zu machen, hatten wir schon länger vor, aber irgendwie hat uns immer die Zeit dafür gefehlt“, stellen die beiden klar. Ausgerechnet die Corona-Pandemie habe dem Projekt dann den entscheidenden Kick gegeben: „Plötzlich war eine Ausstellung im Freien angesagt.“ 2021 gingen sie an den Start mit dem „Kunstfestival in der Natur zu Ehren der Täler, Wiesen, Wälder und ihrer Bewohner“, wie das Forestival im Untertitel von Beginn an heißt. 25 Künstler waren es damals, die ihre Werke im idyllischen, zwischen Friedrichssegen und Lahnstein auf der Höhe gelegenen Süßgrund entlang von zwei „Art Walks“, zwei unterschiedlich langen Rundwegen, präsentierten.

Ausgewogenheit zwischen regionalen und internationalen Künstlern

Ein netter Anfang, aber kein Vergleich zur fünften Edition in diesem Jahr, die vor Kurzem zu Ende gegangen ist. „Dieses Mal haben rund 80 Künstlerinnen und Künstler aus 32 Ländern und von fast allen Kontinenten der Erde mitgemacht. Nur Australien hatten wir nicht dabei“, erzählen die beiden nicht ohne Stolz und fügen hinzu: „Wir achten darauf, dass das prozentuale Verhältnis zwischen regionalen und internationalen Künstlern ausgewogen ist, und machen sowohl bei den Themen als auch bei den Kunstrichtungen bewusst keine Vorgaben. Die Bandbreite reicht vom Landart- bis zum Graffitikünstler und von der klassischen Malerei bis zur Performance.“ Immerhin 50 der erwähnten 80 Kunstschaffenden waren persönlich vor Ort – und nahmen dafür zum Teil eine sehr lange Anreise, etwa aus Brasilien oder Madagaskar, in Kauf. Andere machten sich mit dem Fahrrad von Paris und Nizza aus auf den klimaschonenden Weg zum Forestival.

Insgesamt ungefähr 5000 Besucher

Längst hat es also den Sprung vom Geheimtipp zur Erfolgsstory geschafft, das Festival des Waldes, das mit wohltuender Stille, entspanntem Nachspüren und intensivem Auf-sich-wirken-Lassen statt oberflächlicher Betriebsamkeit gefangen nimmt. „Wir hatten wieder enormen Zulauf. Es ist schwer zu schätzen, aber es dürften insgesamt ungefähr 5000 Besucher da gewesen sein“, vermutet Julian Detemple, der den Süßgrund, wo er eine Imkerei betreibt, quasi wie seine Westentasche kennt und beim Forestival die Rolle des Kurators und Chef-Organisators übernommen hat. David Hardy dagegen ist der künstlerische Leiter. „Er gibt quasi eine Nonstop-Performance“, beschreibt Julian Detemple die unermüdliche Kreativität seines Freunds, von dem die eingangs erwähnten Bilder und Collagen stammen – das Atelier des Künstlers befindet sich in seinem Lahnsteiner Elternhaus.

Künstler-Residenz-Camp liegt Machern besonders am Herzen

Logisch, dass sich ihr gemeinsames „Baby“ nicht nur von der Teilnehmer- und Besucherzahl her vergrößert hat: „Wir haben die Dauer von ursprünglich einem Wochenende auf neun Tage ausgedehnt, weil vor allem diejenigen Künstler, die aus der Großstadt kommen, immer wieder den Wunsch äußern, länger in der idyllischen Natur hier arbeiten zu können.“

Erstmals wurden in diesem Jahr Workshops, beispielsweise zu den Themen Töpfern, Mosaik und Papier, angeboten – eine feine Sache, die sie im kommenden Jahr weiter ausbauen wollen. Auch mit den abendlichen Open-Air-Konzerten im Pop-Up-Café, wo in diesem Jahr unter anderem die Jazzmusikerin Isabelle Wolff sowie die Gruppen Urlaub in Polen und Klanglage auftraten, haben sie gute Erfahrungen gemacht. Und: Sehr am Herzen liegt ihnen vor allem auch das Künstler-Residenz-Camp, dessen Bewohner in den kreativen Austausch miteinander gehen. „Ausstellungen in der Natur gibt es, auf ganz Deutschland bezogen, zwar öfter – aber dieses Prinzip, Künstler aufeinandertreffen zu lassen, ist ziemlich einzigartig“, sagen die beiden nicht ohne Stolz.

Im September startet die Vorbereitung für das kommende Jahr

Jetzt geht allerdings auch das Forestival erstmal in die Sommerpause. „Aber schon im September startet mit der Sponsorenwerbung die Planung für die nächste Edition“, verraten sie. Und mit der Künstlerakquise natürlich – einer Aufgabe, bei der zum einen aus dem großen Pool derjenigen schöpfen, die schon einmal hier gewesen sind, und zum anderen logischerweise auch alle anderen Kontakte nutzen. „Ich habe lange im alternativen Künstlerhaus 59 Rivoli in Paris gearbeitet und kenne dadurch wahnsinnig viele Künstler“, sagt David Hardy, der darüber hinaus in Ländern wie Madagaskar, Brasilien oder Argentinien aktiv war. Und: Seit zwei Jahren lancieren sie auf ihrer Internetseite und auf Instagram einen sogenannten „Open Call“, also einen weltweiten Aufruf, sich zu melden und mitzumachen beim Forestival.

Was wird dort 2026 und den Folgejahren anders sein? Mehr Workshops anbieten, den Kunstshop ausbauen, und, und, und – Ideen gibt es grad genug. Mittel- bis längerfristig suchen sie außerdem einen Raum für Künstler, die ihre Exponate unter Dach und Fach ausstellen wollen. Das Forestival – wenn man so will, ist es selbst ein Kunstwerk in permanenter Weiterentwicklung.