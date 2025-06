80 regionale, nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke direkt in der Landschaft zeigen: Noch bis Sonntag lockt das Forestival in das idyllische Süßgrundtal in Lahnstein-Friedrichssegen.

Wer in dieser Woche dem Pfad des Forestivals im Süßgrund folgt, kann unterwegs viel entdecken: Am Fuße eines Hügels stehen die Arbeiten der Künstlerin Inge Mahara Sommer am Wegesrand. Diese sind aus Baumrinde gefertigt, die am Rhein gesammelt wurde. Daraus schafft Sommer filigrane Schnitzereien von Gottheiten auf Stelen. „Meine Kunst ist eine Brücke der Schönheit, der Natur und der Spiritualität des menschlichen Geistes.“ Der Verbindung zwischen Pflanzen, Wasser, Atemluft und der Magie dahinter gibt Sommer eine menschenähnliche Form.

Wie das Eigenleben der Pflanzen für Menschen erfahrbar gemacht werden kann, führt die Künstlerin mit einem Gerät vor, das die pflanzliche Lebenskraft in Klängen hörbar macht. Sommer erklärt: „Jede Pflanze hat ihre eigene Schwingung: Der Fingerhut klingt in höchsten Frequenzen, Rosmarin in sehr tiefen.“

Hier ist es total anders als in meinem Alltag.

Künstler Klaus Butt, genannt „Kapp“, ist begeistert von dem Ambiente im Süßgrund.

Im Camp sitzt Klaus Butt, genannt „Kapp“, ein Studienfreund und Wegbegleiter von Forestival-Organisator David Hardy, alias „Suissemarocain“. Der Freiburger ist hin und weg von der Atmosphäre des Festivals. „Hier ist es total anders als in meinem Alltag. Meist arbeite ich alleine im Atelier. Dagegen gibt es beim Forestival viele Begegnungen.“ Besonders interessieren Kapp die Konzeptkünstler, die er beim Gang durch den Wald treffen kann. „Hier mischt sich alles. Das ist so belebend. Ich bin begeistert. Und ich hoffe, dass dieses Festival auch von den Lahnsteinern mit Enthusiasmus angenommen wird.“

Dabei gilt sein Dank den Ehrenamtlern, die das Festival tragen. Für Kapp ist die Arbeit im Wald „einzigartig und sehr fesselnd“. Und weiter: „In diesem sinnlichen Umfeld wirken Kunstwerke ganz anders, als wenn sie an weißen Wänden gezeigt werden.“

Stille des Waldes wirkt für viele Künstler inspirierend

Mit Kapp spricht Sarah Ines Struck, Poetin und Performance-Künstlerin aus München. Sie sieht sich „als Wandlerin zwischen den Welten der Poesie, Klangkunst, Malerei und Film“. Fasziniert ist Struck vom Rhythmus, der sich zeige, wenn sie die unterschiedlichen Welten zusammenbringe. Die Künstlerin schätzt Räume, die ihr „das Gefühl geben, die Flügel ausbreiten zu können“. Vor dem Schlafengehen könne sie in die Stille des Waldes hören, die in ihren Ohren „einen ungewohnten Rhythmus erzeugt“. Und dies wirke inspirierend auf ihre Performance.

Nebenan unterhalten sich Loris Behanzin, Karin Kralova und Mayia Hadjigeorgiou. Sie sprechen Französisch miteinander, da sie in Paris leben. Für Hadjigeorgiou, die aus Zypern stammt und wie einige Teilnehmer in der Pariser Künstlerresidenz „Rivoli 59“ arbeitet, ist der Wald ein Ort der Meditation. Hier fühlt sie sich in ihrem Schaffen „stärker mit ihrer Seele verbunden“.

Ein anderes Ziel hat Jan Daniel Fritz mit seinem Projekt „Shouting Trees“. Er will unter anderem darauf aufmerksam machen, dass 15 Prozent des Waldes zu Toilettenpapier verarbeitet wird. Der Verkaufsgewinn seiner Kunstwerke soll daher in Aufforstungsprojekte gehen – darunter auch der Erlös aus künstlerisch veredelten Klopapierrollen, die bei Brigitte Pappe im Shop erworben werden können.

Tiergemälde verschönern nun einen ehemaligen Kiosk in Oberlahnstein

Und während Ursula Näther im Künstlerdorf kreative Töpferkurse mit einheimischem Ton anbietet, versucht Verena Friedrich auf dem Art Walk, ihr Kunstwerk aus kunstvoll verbundenem Astwerk zu fotografieren. Ganz in der Nähe arbeitet der vielseitige Mattéo Moni an einer Holzskulptur. Normalerweise ist er als Tattookünstler und Wandmaler unterwegs. Zusammen mit Moka Biss aus Lahnstein und der Wienerin Agnes Schwerwacher hat er daher großformatige Tiergemälde gestaltet, die inzwischen einen ehemaligen Kiosk in Oberlahnstein verschönern.

Gegenüber der evangelischen Kirche gibt es hier auch täglich um 18 Uhr eine Performance der Lahnsteiner Künstlerin Rosemarie Werle: Unter dem Motto „Sound of Süßgrund“ werden Tonaufnahmen aus dem Wald abgespielt und Gedichte rezitiert. „Ich will den Wald in die Stadt holen, um an die Schönheit und Laute der Natur zu erinnern“, erklärt Werle. „Außerdem sollen die Menschen in den Süßgrund gelockt werden, um dort die außergewöhnliche Kunst zu genießen.“