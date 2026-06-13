13. bis 21. Juni
Forestival lockt in Lahnsteins Wälder
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Besucher können kommen: Ab Samstag findet das Forestival statt.
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Besucher können kommen: Ab Samstag findet das Forestival statt.
Sabine Gabor

Der Süßgrund in Lahnstein ist nicht nur als ein idyllisches, naturbelassenes Tal bekannt, sondern seit einigen Jahren auch Veranstaltungsort für ein ganz besonderes Open-Air-Kunstfestival.

Lesezeit 1 Minute
Viele der Künstler haben schon die ganze Woche in ihrem „Artist-Camp“ im idyllischen Lahnsteiner Süßgrund verbracht und ihre Werke und Installationen auf den verschlungenen Waldwegen platziert: Vom 13. bis zum 21. Juni findet im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen zum sechsten Mal das Forestival statt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren