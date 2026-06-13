Der Süßgrund in Lahnstein ist nicht nur als ein idyllisches, naturbelassenes Tal bekannt, sondern seit einigen Jahren auch Veranstaltungsort für ein ganz besonderes Open-Air-Kunstfestival.
Lesezeit 1 Minute
Viele der Künstler haben schon die ganze Woche in ihrem „Artist-Camp“ im idyllischen Lahnsteiner Süßgrund verbracht und ihre Werke und Installationen auf den verschlungenen Waldwegen platziert: Vom 13. bis zum 21. Juni findet im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen zum sechsten Mal das Forestival statt.