13. bis 21. Juni Forestival lockt in Lahnsteins Wälder Tobias Lui 13.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Besucher können kommen: Ab Samstag findet das Forestival statt. Sabine Gabor

Der Süßgrund in Lahnstein ist nicht nur als ein idyllisches, naturbelassenes Tal bekannt, sondern seit einigen Jahren auch Veranstaltungsort für ein ganz besonderes Open-Air-Kunstfestival.

Viele der Künstler haben schon die ganze Woche in ihrem „Artist-Camp“ im idyllischen Lahnsteiner Süßgrund verbracht und ihre Werke und Installationen auf den verschlungenen Waldwegen platziert: Vom 13. bis zum 21. Juni findet im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen zum sechsten Mal das Forestival statt.







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