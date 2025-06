Kunst in der Natur erleben, dies bietet das neuntägige Forestival in Lahnstein. Die begehbare Ausstellung im Süßgrundtal beginnt am Samstag.

Hektische Betriebsamkeit herrscht dieser Tage im idyllischen Süßgrundtal im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen: Zum fünften Mal findet hier von Samstag, 14., bis Sonntag, 22. Juni, das Forestival statt. Das neuntägige Freiluftfestival verbindet zeitgenössische Kunst mit der Natur und verwandelt das Süßgrundtal in eine begehbare Ausstellung mit Installationen, Performances und interaktiven Formaten – eingebettet in eine ruhige Wald- und Wiesenlandschaft. Auf zwei Rundwegen (1,5 und 3,5 Kilometer lang) präsentieren rund 80 regionale, nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler ihre Werke direkt in der Landschaft. Forestival-Mitgründer und Kurator Julian Detemple (links) freut sich genau wie Künstler und Kurator David Hardy (rechts) auf zahlreiche Besucher und ein Festival, welches auch Live-Performances und Artist-Talks bietet. „Auch für uns Künstler ist das hier etwas ganz Besonderes und einzigartig“, verrät Tim Ernst, der seit mehr als 20 Jahren Kunst in den verschiedensten Stilrichtungen erschafft und zum fünften Mal mit dabei ist. Auch Carolina Leal (Zweite von links) kommt gern nach Lahnstein. „Die Kombination aus Natur und Kunst ist einmalig“, schwärmt die Brasilianerin.