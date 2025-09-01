Wenn die Kulturbotschafterin der Loreley nicht an einer nautischen, sondern einer aviatischen Veranstaltung teilnimmt, dann ist es wieder so weit: Fliegerfest in Nastätten. Neben Flugshows gab es eine Taufe der ganz besonderen Art.

Kunstvolle und waghalsige Flugmanöver, historische Fahrzeuge sowie Modellflugzeuge wurden Besuchern am vergangenen Wochenende, 30. und 31. August, geboten. Denn der Aero-Club Nastätten hatte zu seinem Fliegerfest auf dem Segelfluggelände vor dem Ortseingang von Buch geladen.

Wettersorgen waren unbegründet

Und die Besucher waren an beiden Tagen zahlreich erschienen. „Wir sind sehr zufrieden. Am Samstag hatten wir etwas Angst wegen dem Wetter, aber es blieb trocken“, sagte Vorstandsmitglied Jasmin Thomas. Das Fest sei nicht nur eine schöne Veranstaltung, um miteinander zu feiern, sondern auch eine gute Möglichkeit, neue Mitglieder zu gewinnen. Und an diesem Wochenende hätten sieben Personen ihr Interesse bekundet, so Thomas. Im Laufe des Sonntags konnte man gut beobachten, wie sich der Parkplatz vor dem Gelände immer mehr mit Autos füllte.

i An beiden Tagen kamen viele Besucher aus nah und fern. Mariam Nasiripour

Das bunte Programm an diesem Wochenende hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Liebhaber schöner Oldtimer kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Die historischen Fahrzeuge wie Rolls Royce oder Jaguar waren vor dem Hangar nebeneinander aufgereiht und zeigten sich den Besuchern von ihrer besten Seite. Im Hangar und auch davor konnten verschiedene Flugzeugmodelle von ihren Anfängen bis zur Gegenwart bewundert werden.

i Beim Fliegerfest des Aero-Club Nastätten konnten die Besucher auch schöne Oldtimer bewundern. Mariam Nasiripour

Das Highlight an beiden Tagen waren die Segelkunstflüge des frisch gekürten Weltmeisters Moritz Kirchberg. Er führte Loopings oder Sturzflüge vor, drehte das Flugzeug auf den Rücken, flog kerzengerade in die Höhe und führte weitere eindrucksvolle Manöver durch. Darüber hinaus hoben die Segelflugzeuge regelmäßig in die Luft ab. Klein und Groß hatten die Gelegenheit, in einem Segel- oder einem Motorflugzeug mitzufliegen und das Blaue Ländchen von oben zu sehen. Am Sonntag war die Nachfrage nach den Motorflügen so hoch, dass bereits um die Mittagszeit alle Gastflüge mit dem Motorflugzeug ausgebucht waren. Die Besucher konnten nur noch Flüge im Motorsegler buchen oder in einem historischen Flugzeug, der Klemm.

Ein Wermutstropfen an diesem Wochenende war, dass die beiden Doppeldecker ausgefallen waren. „Bei einem Doppeldecker läuft der Motor nicht rund und der zweite Doppeldecker hat einen Flächenschaden“, berichtete Jasmin Thomas. Beide Maschinen sollten auch für Gastflüge eingesetzt werden. Zudem stellten zwei Vereine ihre Modellflugzeuge aus und ließen diese auch mal durch die Lüfte fliegen.

Eigentlich ist die Loreley eher bei nautischen Veranstaltungen unterwegs

Ein weiterer Höhepunkt des Fliegerfestes, das alle zwei Jahre ausgerichtet wird, war die Taufe des Segelflugzeugs LS8 auf den Namen „Loreley“. Sie wurde von der Kulturbotschafterin der Loreley, Katharina Blanckart, durchgeführt. „Als Kulturbotschafterin der Loreley bin ich eher auf nautischen Veranstaltungen unterwegs. Aber es ist eine Ehre, einer Veranstaltung der Fliegergemeinschaft beizuwohnen“, sagte Katharina Blanckart. Als Ehrengäste nahmen Jan Menzel, Ortsbürgermeister von Buch und Landrat Jörg Denninghoff teil. Das Flugzeug ist rund vier Jahre alt und wurde vor mehr als einem Jahr aus privater Hand gekauft. Die Maschine sei auch bereits durch den technischen Sachverständigen geprüft worden, einer Art TÜV für Flugzeuge.

i Die Kulturbotschafterin der Loreley, Katharina Blanckart, tauft das Segelflugzeug LS8 auf den Namen "Loreley". Mariam Nasiripour

Für das leibliche Wohl der zahlreich erschienenen Besucher gab es neben Würstchen, Pizza und kühlen Getränken, auch Kaffee und Kuchen sowie Eis. Für die kleinen Besucher gab es eine Hüpfburg, Kinderschminken und einen Maltisch, an dem sich die Kinder kreativ austoben konnten.

Mehr als 70 aktive Flieger

Der Aero-Club ist seit 1974 in Nastätten zu Hause. Der Verein hat über 73 aktive Fliegerinnen und Flieger aktiv sowie elf Vereinsflugzeuge. Alle Personen ab 14 Jahren haben die Möglichkeit, eine Piloten-Lizenz zu machen. Doch vorher wird ein Schnupperflug empfohlen, bei dem jeder herausfinden kann, ob die Fliegerei zu ihm passt.