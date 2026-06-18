Lange Diskussion „Flürchen“: Fahrbahnschwellen sollen Verkehr beruhigen Tobias Lui 18.06.2026, 18:00 Uhr

i Die „Berliner Kissen" wurden kürzlich installiert. um hohe Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern „Im Flürchen“ zu verhindern. Tobias Lui

Viele Anwohner des verkehrsberuhigten Bereichs „Im Flürchen“, Langgasse, Sauergasse in Niederlahnstein stören sich an hohen Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern. Nun sollen „Berliner Kissen“ für Abhilfe sorgen.

Seit einigen Jahren setzt sich eine Interessengemeinschaft (IG) gegen Raser in den Straßen „lm Flürchen“, Langgasse und Sauergasse ein, fordert geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen. Nachdem Politik und Verwaltung überzeugt schienen und handeln wollten, tauchten plötzlich andere Anlieger des Wohnbereichs auf, die sich gegen solche baulichen Maßnahmen wehrten.







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