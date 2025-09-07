Geselligkeit, Apfelwein und Live-Musik: Der Flecker Freitag im Innenhof des Einrichmuseums ist längst mehr als nur ein Treffpunkt – er ist ein Stück Heimatgefühl für Katzenelnbogen und Umgebung.

Der „Flecker Freitag wird immer besser“ – so sagten die Besucher. Und tatsächlich, der Flecker Freitag im Innenhof des Einrichmuseums in Katzenelnbogen am ersten Freitag im Monat ist längst etabliert. Der Besuch dort, das Zusammentreffen, die Gespräche und der Austausch sind bereits seit vielen Jahren eine Institution. Dabei geht es vor allem auch darum, Freunde und Bekannte wiederzutreffen, die man lange nicht gesehen hat. So auch an diesem ersten Freitag im September.

Alle Altersgruppen waren vertreten, junge Leute und Gäste aus Nachbargemeinden. Haustiere konnten mitgebracht werden, auch sie fühlten sich in dem zauberhaften Innenhof des Einrichmuseums wohl. Schon eine Reihe gelungener Flecker Freitage gab es in diesem Jahr mit vielen Besuchern, unterschiedlichen kulinarischen Genüssen und musikalischen Highlights.

Im Juni herrschte beim Flecker Freitag deutsch-französisches Flair

Die beliebte Veranstaltung am Beginn eines jeden Monats erhielt im Juni auch deutsch-französisches Flair. Ein kleiner, feierlicher Teil im Zusammenhang mit dem Besuch der französischen Freunde aus der Partnerstadt Serres wurde hierher verlegt. Die französischen Gäste zeigten sich begeistert von diesem Ort. Dies zeigt: Die Veranstaltung ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender und beliebt bei Gästen aus Nah und Fern.

Bei dem „Apfelweinfest“ war der Name gleich Programm. So war es angekündigt. Hier verband sich die beliebte und gesellige Veranstaltung als herbstliche Ausgabe mit den angebotenen und passenden Leckereien, sowohl in Form von Getränken als auch Speisen. Hierfür verantwortlich war an dem Abend das Team des Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Katzenelnbogen. Die Gäste erhielten das Mottogetränk „Apfelwein“ in vielen verschiedenen Variationen – frisch gezapft und hergestellt von einem regionalen Erzeuger.

Besucher feierten bei Musik und traditionellen Speisen

Auch versorgten die Mitglieder des Fördervereins die Besucher mit dazu passenden traditionellen Speisen – so gab es Frankfurter Würstchen und Ofenkartoffeln zu genießen, wahlweise mit Quark oder grüner Soße, für Menschen mit großem und kleinem Hunger. Der Fokus lag auf der Qualität aus der Region – es war zu hören, dass sogar die Kartoffeln „echte Flecker“ seien. Das Wetter hatte sich beruhigt. Die kleinen Schauer des Tages waren vorbei. Die Sonne schien noch bis in die Abendstunden. Die Gäste fanden einen herrlichen Spätsommertag vor und die Besucher genossen die Veranstaltung. Auch für die musikalische Unterhaltung war an diesem Abend wieder mit Live-Musik gesorgt. „Neon Light“ aus der Wetterau sorgte mit seiner Darbietung für gute Stimmung.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist immer frei. Der nächste Flecker Freitag findet am Freitag, 3. Oktober, statt. Für die Bewirtung sorgen dann die Mitglieder des Vereins „Eine Welt“.