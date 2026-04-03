Pläne von jungem Gastronomen
Flair des Balkans zieht in die Lahnstraße ein
Der 24 Jahre alte Denis Bajrami erfüllt sich mit der Eröffnung des mediterranen Grillrestaurants Kalaja in der Bad Emser Lahnstr
Der 24 Jahre alte Denis Bajrami erfüllt sich mit der Eröffnung des mediterranen Grillrestaurants Kalaja in der Bad Emser Lahnstraße einen Traum. Der Betrieb soll im Mai starten.
Andreas Galonska

In der Bad Emser Lahnstraße wird der Leerstand eines früheren griechischen Restaurants verhindert. Ein 24-Jähriger arbeitet zurzeit an der Eröffnung eines Lokals mit Spezialitäten vom Balkan.

Lesezeit 2 Minuten
Es tut sich was in der Lahnstraße 12 in Bad Ems – dort laufen zurzeit die Umbauarbeiten für ein neues gastronomisches Angebot. Voraussichtlich ab Mai können sich die Besucher auf Spezialitäten vom Balkan freuen. Damit wird wieder Leben in das frühere griechische Restaurant einziehen, das seine Pforten geschlossen hat.

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Rhein-Lahn-ZeitungGastronomie

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