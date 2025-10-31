Umfangreicher Umbau Flacht und Holzheim buttern 2,2 Millionen in neue Kita Ulrich Pohl 31.10.2025, 08:00 Uhr

Der neue Eingangsbereich wird zurzeit noch provisorisch als multifunktionaler Raum genutzt. In dieser Woche wurde dort ein Elternabend veranstaltet.

Ein dickes Brett bohren die Gemeinden Flacht und Holzheim mit dem Um- und Ausbau der Kita „Unterm Sternenzelt“. Für insgesamt 3,8 Millionen Euro wird die Nutzfläche nahezu verdoppelt und die Einrichtung neuen Standards angepasst. Ein Kraftakt.

Die Nutzfläche nahezu verdoppelt, ein Anbau auf den neuesten Stand und ein Altbau, der in den kommenden Monaten von Grund auf saniert wird. Die Kindertagesstätte „Unterm Sternenzelt“, in der die Kinder aus Flacht und Holzheim betreut werden, wird seit mittlerweile gut zwei Jahren auf die Zukunft ausgerichtet.







