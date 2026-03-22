Stricken für den guten Zweck: Das tun die Aktiven des Kreativ-Kreises Flacht. Die Frauen stellen von Topflappen bis Babyschuhe vieles her, was dann auf den Basaren in der Region angeboten wird. Mehr als 50.000 Euro kamen so bereits zusammen.
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Seit mehr als 20 Jahren treffen sich engagierte Frauen regelmäßig im Gemeindehaus in Flacht, um gemeinsam kreativ zu sein – und dabei gleichzeitig Gutes zu bewirken. Der Kreativ-Kreis des Evangelischen Frauenkreises Flacht steht für eine gelungene Verbindung aus Handarbeit, Gemeinschaft und sozialem Engagement.