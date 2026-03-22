Evangelischer Frauenkreis
Flacht: Seit zwei Jahrzehnten kreativ – und großzügig
Mitglieder des Kreativ-Kreises und Vertreter der sechs sozialen Intuitionen, die in diesem Jahr mit einer Spende von jeweils 600
Mitglieder des Kreativ-Kreises und Vertreter der sechs sozialen Intuitionen, die in diesem Jahr mit einer Spende von jeweils 600 Euro bedacht wurden, formierten sich zu einem Erinnerungsfoto.
Rolf-Peter Kahl

Stricken für den guten Zweck: Das tun die Aktiven des Kreativ-Kreises Flacht. Die Frauen stellen von Topflappen bis Babyschuhe vieles her, was dann auf den Basaren in der Region angeboten wird. Mehr als 50.000 Euro kamen so bereits zusammen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit mehr als 20 Jahren treffen sich engagierte Frauen regelmäßig im Gemeindehaus in Flacht, um gemeinsam kreativ zu sein – und dabei gleichzeitig Gutes zu bewirken. Der Kreativ-Kreis des Evangelischen Frauenkreises Flacht steht für eine gelungene Verbindung aus Handarbeit, Gemeinschaft und sozialem Engagement.

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Rhein-Lahn-ZeitungSoziales

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