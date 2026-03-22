Evangelischer Frauenkreis Flacht: Seit zwei Jahrzehnten kreativ – und großzügig Rolf-Peter Kahl 22.03.2026, 11:00 Uhr

i Mitglieder des Kreativ-Kreises und Vertreter der sechs sozialen Intuitionen, die in diesem Jahr mit einer Spende von jeweils 600 Euro bedacht wurden, formierten sich zu einem Erinnerungsfoto. Rolf-Peter Kahl

Stricken für den guten Zweck: Das tun die Aktiven des Kreativ-Kreises Flacht. Die Frauen stellen von Topflappen bis Babyschuhe vieles her, was dann auf den Basaren in der Region angeboten wird. Mehr als 50.000 Euro kamen so bereits zusammen.

Seit mehr als 20 Jahren treffen sich engagierte Frauen regelmäßig im Gemeindehaus in Flacht, um gemeinsam kreativ zu sein – und dabei gleichzeitig Gutes zu bewirken. Der Kreativ-Kreis des Evangelischen Frauenkreises Flacht steht für eine gelungene Verbindung aus Handarbeit, Gemeinschaft und sozialem Engagement.







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