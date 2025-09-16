Wenn aus einer Verabredung 65 Jahre Ehe werden, dann hat man alles richtig gemacht. Renate und Willi Satony blicken zurück auf ihr gemeinsames Leben – anlässlich der Eisernen Hochzeit am 16. September.

Es ist ein besonderes Fest, das am 16. September im Flachter Kirschengraben 6 ansteht: Renate und Willi Satony feiern ihre Eiserne Hochzeit – 65 Jahre voller Liebe, Arbeit, gemeinsamer Freude und tiefer Verbundenheit.

1958 trafen sich die beiden

Renate, geborene Müller, wurde im Dezember 1940 in Kirberg geboren. Sie wuchs gemeinsam mit der älteren Schwester im Elternhaus in der Schaumburger Straße in Flacht auf. Nach der Schule erlernte sie das Friseurhandwerk, ein Beruf, den sie mit Hingabe ausübte. Auch als Hausfrau und Mutter blieb sie berufstätig, arbeitete in Salons in Diez, Limburg und Bad Schwalbach – bis zu ihrem 60. Lebensjahr. Willi Satony erblickte im September 1938 in Katzenelnbogen das Licht der Welt. Die Kindheit war von Entbehrungen geprägt – der Vater fiel 1944 im Krieg, und so zog Willi zu seinem älteren Bruder Paul, einem Landwirt, nach Katzenelnbogen. Nach der Schule begann er eine Bäckerlehre und begab sich später auf die „Walz“. Doch eine schwere Lungenkrankheit setzte seinem Traum vom Bäckerberuf ein Ende. Nach der Genesung arbeitete er drei Jahre als Verkaufsleiter auf der Hahnstätter Mühle.

1958 traf er im Café Faust in Katzenelnbogen Renate – eine Begegnung, die ihr Leben verändern sollte. Aus den ersten Verabredungen wurde eine feste Beziehung, und zwei Jahre später läuteten in der Flachter Kirche die Hochzeitsglocken. Gemeinsam meisterten die beiden den Alltag. Willi fand eine Anstellung bei der Bahn in Limburg, zunächst als Gepäckträger und Fahrkartenausgeber. Abends und an Wochenenden bereitete er sich auf die Meisterprüfung als Bäcker vor – ein Tribut an die Familientradition, denn schon Vater und Großvater waren Bäckermeister. Später wurde er in die Beamtenlaufbahn übernommen, und die junge Familie – Tochter Christina wurde 1961 geboren – konnte eine Dienstwohnung in Bad Schwalbach beziehen. 1974 begann ein neues Kapitel: In Eigenleistung bauten Renate und Willi ihr eigenes Haus im Kirschengraben. 1975 war der Traum vom Eigenheim erfüllt – dort leben sie noch heute.

Von Hundewelpen und Gartenarbeit

Neben Arbeit und Familie fanden beide Zeit für ihre Leidenschaften: Der Gesang war stets ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie sangen im gemischten Chor in Flacht und im Senioren-Rock-Pop-Chor „Die wilden Alten“. Renate ist aktives Mitglied der Landfrauen und liebt ihre Gartenarbeit, während Willi viele Jahre lang Hundewelpen für einen befreundeten Züchter ausbildete. Die Hochzeitsreise führte sie einst nach Schladming in die Berge, später zog es das Paar mehrfach mit der AIDA in die Karibik.

Am 16. September feiern sie im Familienkreis mit Tochter und Enkel. Wer persönlich gratulieren möchte, ist zwischen 10 und 12 Uhr herzlich willkommen. „Unser Rezept für eine lange Ehe ist Humor, Geduld und ein schöner Garten, in dem man gemeinsam die Seele baumeln lassen kann“, so das Jubelpaar. Unsere Zeitung schickt die besten Wünsche nach Flacht – möge dem Paar noch viele Jahre glücklicher Gemeinsamkeit geschenkt sein.