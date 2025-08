Ein aktueller Fall aus unserer Region zeigt, wie perfide Telefonbetrüger vorgehen – und warum wir alle gefährdet sind. Neulich erhielt eine ältere Dame aus Flacht einen Anruf, der auf den ersten Blick harmlos, ja sogar hilfreich wirkte: Eine freundliche Frau am Telefon gab sich als Mitarbeiterin der Hausbank aus. Es habe verdächtige Abbuchungen auf dem Konto gegeben – unter anderem einen Flug und eine Überweisung von fast 7.000 Euro. Die Anruferin erkundigte sich, ob diese Transaktionen rechtmäßig seien.

Dreist und geschickt 14.000 Euro ergaunert

Verunsichert, aber dankbar für die vermeintliche Warnung, verneinte die Seniorin – sie hatte keine dieser Buchungen veranlasst. Die angebliche Bankangestellte bot daraufhin an, die Abbuchungen sofort zu stornieren. Um dies zu ermöglichen, müsse die Kontoinhaberin jedoch ihre EC-Karte in das TAN-Gerät stecken und die übermittelten Codes eingeben. Anschließend solle sie die erzeugten Zahlen der „Bankmitarbeiterin“ am Telefon durchgeben.

Dreist und geschickt wurde die Frau in ein stundenlanges Gespräch verwickelt – in dieser Zeit übermittelte sie insgesamt elf TAN-Nummern. Was sie nicht wusste: Mit jeder einzelnen Nummer autorisierte sie keine Rückbuchung, sondern tatsächlich eine neue Überweisung – direkt an die Betrüger. So entstand ein Schaden von insgesamt 14.000 Euro.

Diese Art von Betrug ist kein Einzelfall

Nur dem aufmerksamen Blick einer echten Bankmitarbeiterin war es zu verdanken, dass der Betrug auffiel. Als sie die ungewöhnlichen Bewegungen bemerkte, zog sie sofort die Tochter der Betroffenen hinzu. Gemeinsam wurde der Fall der Polizei übergeben. Glücklicherweise konnten die Zahlungen rechtzeitig gestoppt und rückgängig gemacht werden – doch nicht jeder Fall geht so glimpflich aus.

Diese Art von Betrug ist leider kein Einzelfall. Immer wieder geben sich Kriminelle als Bankmitarbeiter, Polizisten oder angebliche Angehörige aus. Mit glaubwürdigen Geschichten schaffen sie es, Vertrauen aufzubauen und ihre Opfer unter Druck zu setzen. Besonders ältere Menschen werden dabei gezielt ausgewählt.

Die Betrüger nutzen oft echte Telefonnummern, sogenannte “Call-ID-Spoofing", sodass auf dem Display tatsächlich die Nummer der Bank erscheinen kann. Das Ziel: sensible Daten, TANs oder direkte Überweisungen.

Im Zweifelsfall auflegen und die Bank anrufen

So schützen Sie sich und Ihre Angehörigen: Geben Sie niemals TANs oder Passwörter am Telefon weiter – echte Bankmitarbeiter fordern das nicht. Legen Sie bei Zweifeln sofort auf und rufen Sie Ihre Bank unter der offiziellen Nummer zurück. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Betrugsmaschen. Melden Sie verdächtige Anrufe der Polizei unter 110.

Denn: Was der Dame in Flacht passiert ist, kann jedem passieren. Niemand muss sich dafür schämen. Wichtig ist, den Vorfall nicht zu verschweigen, sondern andere zu warnen. Nur durch offene Aufklärung kann gemeinsam verhindert werden, dass Betrüger Erfolg haben.