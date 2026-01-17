Neujahrsvorsatz fit werden Fitnessstudios im Rhein-Lahn-Kreis geben Trainingstipps Mariam Nasiripour 17.01.2026, 12:00 Uhr

i Vor Beginn des Trainings ist es wichtig, sich aufzuwärmen, um Verletzungen vorzubeugen. Mariam Nasiripour

Neujahrsvorsätze wie weniger Alkohol oder mehr Fitness sind zum Jahresbeginn beliebt. Besonders oft steht mehr Sport auf der Liste. Wie es mit dem Einstieg ins Training klappt, hat unsere Zeitung bei Fitnessstudios im Rhein-Lahn-Kreis erfragt.

Jeder kennt es: Kurz vor dem Jahreswechsel fasst man gute Vorsätze für das neue Jahr. Man will weniger Rauchen oder sogar ganz damit aufhören. Man will sich gesünder ernähren und mehr Sport treiben. Doch leider lässt die Motivation im Laufe der Zeit nach und irgendwann vergisst man seine guten Vorsätze.







