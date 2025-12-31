Firmenpleite: Kritik an Glasfaserausbau im Landkreis 

Wir werfen einen Blick zurück auf große Ereignisse des Jahres 2025. Im Herbst brachte die Insolvenz des Dienstleisters Phoenix den Glasfaserausbau im Landkreis teilweise zum Stocken. Außerdem gab es Beschwerden über Baustellen anderer Firmen.
Löhne und Miete nicht gezahlt: Arbeiter saßen „auf der Straße“ – Dienstleister insolvent. So lauteten Anfang Oktober die Schlagzeilen. Betroffen waren mehrere Arbeiter, die für das Kölner Unternehmen Phoenix Engineering GmbH Glasfaser im Rhein-Lahn-Kreis Glasfaser verlegten.