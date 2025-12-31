2025 an Rhein und Lahn Firmenpleite: Kritik an Glasfaserausbau im Landkreis Johannes Koenig 31.12.2025, 18:00 Uhr

i Der eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau im Rhein-Lahn-Kreis ging auch im Jahr 2025 weiter, stockte aber auch an manchen Stellten, unter anderem wegen der Insolvenz der Phoenix Engineering GmbH. Guido Kirchner. picture alliance/dpa

Wir werfen einen Blick zurück auf große Ereignisse des Jahres 2025. Im Herbst brachte die Insolvenz des Dienstleisters Phoenix den Glasfaserausbau im Landkreis teilweise zum Stocken. Außerdem gab es Beschwerden über Baustellen anderer Firmen.

Löhne und Miete nicht gezahlt: Arbeiter saßen „auf der Straße“ – Dienstleister insolvent. So lauteten Anfang Oktober die Schlagzeilen. Betroffen waren mehrere Arbeiter, die für das Kölner Unternehmen Phoenix Engineering GmbH Glasfaser im Rhein-Lahn-Kreis Glasfaser verlegten.







