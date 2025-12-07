Firma Schwarz spendet 20.000 Euro für Stadtwald Diez

Um den Diezer Stadtwald aufzuwerten, hat die Firma Heinrich Schwarz aus Diez nun 20.000 Euro gespendet. Doch nicht nur neue Bäume sollen von dieser Summe angeschafft werden.
Die Firma Heinrich Schwarz aus Diez feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass für das Unternehmen, der Stadt Diez 20.000 Euro zu spenden. Mit der Spende wurden 300 Eiben angeschafft, ein neuer Zaun als Verbiss-Schutz errichtet und 1000 Meter Waldweg in der Nähe des ehemaligen Kletterwaldes geschottert.