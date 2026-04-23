Beliebte Kinderfreizeit
Findet „Scheune“ statt? OB sagt ja, Bistum vielleicht
Seit Wochen schon befinden sich das Betreuerteam in den Vorbereitungen für ihr Scheunenmotto. Das Foto zeigt ein Motto aus den v
Seit Wochen schon befinden sich das Betreuerteam in den Vorbereitungen für ihr Scheunenmotto. Das Foto zeigt ein Motto aus den vergangenen Jahren.
Tobias Lui

Die Erleichterung bei hunderten Eltern im Rhein-Lahn-Kreis war riesig, nachdem klar schien, dass die Stadtranderholung „Scheune“ stattfinden kann. Eine neue Mail des Bistums Limburg sorgt nun allerdings erneut für Verunsicherung.

Lesezeit 2 Minuten
Der Aufschrei in der Region dieser Tage war riesig, als publik wurde, dass die katholische Kirche – konkret, das Bistum Limburg, Regionalstelle Westerwald-Rhein-Lahn – eine Absage der Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach für Sechs- bis Zwölfjährige plant.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren