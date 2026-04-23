Die Erleichterung bei hunderten Eltern im Rhein-Lahn-Kreis war riesig, nachdem klar schien, dass die Stadtranderholung „Scheune“ stattfinden kann. Eine neue Mail des Bistums Limburg sorgt nun allerdings erneut für Verunsicherung.
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Der Aufschrei in der Region dieser Tage war riesig, als publik wurde, dass die katholische Kirche – konkret, das Bistum Limburg, Regionalstelle Westerwald-Rhein-Lahn – eine Absage der Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach für Sechs- bis Zwölfjährige plant.