Beliebte Kinderfreizeit Findet „Scheune“ statt? OB sagt ja, Bistum vielleicht Tobias Lui 23.04.2026, 15:00 Uhr

i Seit Wochen schon befinden sich das Betreuerteam in den Vorbereitungen für ihr Scheunenmotto. Das Foto zeigt ein Motto aus den vergangenen Jahren. Tobias Lui

Die Erleichterung bei hunderten Eltern im Rhein-Lahn-Kreis war riesig, nachdem klar schien, dass die Stadtranderholung „Scheune“ stattfinden kann. Eine neue Mail des Bistums Limburg sorgt nun allerdings erneut für Verunsicherung.

Der Aufschrei in der Region dieser Tage war riesig, als publik wurde, dass die katholische Kirche – konkret, das Bistum Limburg, Regionalstelle Westerwald-Rhein-Lahn – eine Absage der Stadtranderholung auf der „Scheune“ in Braubach für Sechs- bis Zwölfjährige plant.







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