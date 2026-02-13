Städtebauförderung hilft Finanzspritze für die Sanierung des Nassauer Rathauses Andreas Galonska 13.02.2026, 11:00 Uhr

i Beim Nassauer Rathaus müssen die Fassade, das Dach und die Räume im ersten Obergeschoss saniert werden. Dafür werden nun Mittel aus der Städtebauförderung eingesetzt. Andreas Galonska

Weiterhin viel zu tun gibt es beim Nassauer Rathaus, das dringend saniert werden muss. Dafür stehen kräftige Mittel aus der Städtebauförderung bereit, die den Löwenanteil der Kosten abdecken werden.

Die Sanierung des Nassauer Rathauses bleibt ein Dauerbrenner. Es war nun wieder Thema im Stadtrat, der allerdings auch positive Zahlen zur Förderung des Projekts verkünden konnte. „Das Rathaus ist arg sanierungsbedürftig“, erklärte Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) mit dem Blick auf das Dach, die Fassade und die Innenräume im ersten Stock.







