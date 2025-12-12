Haushaltsplan der VG Nastätten Finanzkraft des Blauen Ländchens stärkt Investitionen Bernd-Christoph Matern 12.12.2025, 18:00 Uhr

i Millionenschwere Investitionen hat die Verbandsgemeinde Nastätten in 2026 und Folgejahren zu stemmen, um ihren Pflichten in Brandschutz, Verwaltung und Bildung nachzukommen. Dazu zählt auch das neue Feuerwehrgerätehaus in Miehlen, das sichtlich Fortschritte macht. Bernd-Christoph Matern

In seiner letzten Sitzung des Jahres verabschiedete der Rat der VG Nastätten einen ausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2026. Und das, obwohl bereits millionenschwere Investitionen laufen und auch im kommenden Jahr noch anstehen.

Er ist ausgeglichen, erfordert keine Anhebung der Umlage und sieht neue Kredite für Investitionen vor: der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Nastätten für 2026. Dessen Rat verabschiedete die 240-seitige Finanzplanung einstimmig in seiner letzten Sitzung des Jahres in Lipporn.







